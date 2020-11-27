İnternetinizi Hızlandırmak İçin 7 Kolay Adım

İnternet bağlantınızı yavaşlatan birden fazla kullanıcının yanı sıra, hızını da etkileyebilecek başka faktörler de vardır. İnternet hızınızı arttırmak 2021** sizin elinizde. Bu yüzden rehberimizi takip etmenizde fayda var. İnternetinizi hızlandırmak için sizlere 7 kolay adımı gösteriyoruz. İşte interneti hızlandırma yolları;

Yönlendiricinizi Yeniden Başlatın

İnternetiniz iyi çalışıyorsa ve aniden yavaşlarsa, sıfırlamak için bir dakikanızı ayırın. Yönlendiricinin güç kaynağını çıkarın ve tekrar takmadan önce en az 30 saniye bekleyin. Tüm ışıkların yeniden yanmasını bekleyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için interneti tekrar kullanmayı deneyin.

Hız Testi Yapın

İnternet hızı testleri, internet bağlantınız hakkında indirme ve yükleme hızları ve kaç Mbps (saniyede megabit) aldığınızı içeren farklı bilgiler verebilir. En popüler hız testi uygulamalarından / web sitelerinden bazıları speedtest.net, fast.com ve speedcheck.org’dur.

İnternete Bağlı Diğer Cihazları Kapat

Çok fazla kullanıcının internetinizi yavaşlatabildiği gibi, birden fazla cihaz da. TV’nizde bir şov yayınlıyorsanız, ancak telefonunuzun, tabletinizin ve bilgisayarınızın tümünün çalışıyor ve İnternet’e bağlı olması bağlantı hızınızı azaltabilir. İnternet hızının bir kısmını boşaltmak için kullanmadığınız her şeyi kapatın.

Kablosuz Bağlantınızın Güvenli Olup Olmadığını Kontrol Edin

Kullanıcılar oturum açmaya çalışırken tüm ev Wi-Fi yönlendiricilerinin güçlü bir parola gereksinimi olmalıdır. Şifre olmadan, herkes interneti kullanabilir ve yavaşlatabilir ve kişisel bilgilerinize erişebilir. İnternet hızınızı düşüren istenmeyen misafirlerin olmadığından emin olmak için bir uygulama indirebilir veya yönetim ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Wi-Fi Sinyal Güçlendirici Düşünün

İnternet sinyaliniz rutin olarak yavaşsa veya evinizde sinyalle mücadele eden belirli odalar varsa, internet sağlayıcılarını değiştirme zahmetinden geçmeden önce bir sinyal güçlendirici almayı düşünün. Arttırıcılar, İnternet’in daha hızlı bağlanmasına ve indirilmesine yardımcı olmak için Wi-Fi aralığınızı ve aldığınız Mbps miktarını artırır.

Bilgisayarınızı ve Ekipmanınızı Kontrol Edin

Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarınızı yavaşlatabilir ve kişisel bilgilerinizi riske atabilir. Bir tarama gerçekleştirebilir ve bunlara yönelik olarak virüs tehditlerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, tüm kabloların ve kabloların tam olarak bağlı ve internet bağlantılarını aksatmadıklarından emin olmak için iyi durumda olup olmadıklarını kontrol etmelisiniz.

Yönlendiriciyi Yeniden Konumlandırın

Yönlendiricinizin evinizdeki konumu, aldığınız internet hızını etkileyebilir. Sinyalin doğrudan cihazlarınıza akmasını sağlamak için yönlendiriciyi evinizin ortasına herhangi bir engel olmadan açık bir alana yerleştirmeye çalışın.

İnternet Servis Sağlayıcınızı Ne Zaman Aramalısınız?

Yavaş internet hızlarında sorun gidermek zor olabilir. Bazen yukarıdaki yöntemlerin bir kombinasyonunu gerektirir. Ağınızı yeniden çalışır duruma getirmek için çeşitli stratejileri test etmekten korkmayın. Ancak birkaç farklı ipucu denediyseniz ve hala işe yaramıyorsa, internet servis sağlayıcınızı arama zamanı gelmiş olabilir. İnterneti hızlandırma işlemleri hakkında daha fazla bilgi için sitemizi takip edebilirsiniz.