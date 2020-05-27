iPhone 12 Pro Özellikleri Belli Oldu! - Teknofeed.COM

Apple tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 Pro hakkında ortaya çıkan bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Önceden paylaşılmış olan sızıntılarla birlikte cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarımı netlik kazanmıştı. Şimdi de iPhone 12 Pro modelinin fiyat, ekran ve batarya gibi özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

iPhone 12 Pro 120Hz Ekran

Apple’ın yeni akıllı telefonu hakkında çıkan son sızıntılara baktığımızda, serinin tepe modelinin 120Hz yenileme hızına sahip ProMotion OLED ekran ile geleceğini görebiliyoruz. Yüksek yenileme hızı teknolojisiyle cihazın kullanımı çok daha akıcı bir hale gelecek. Buna ek olarak mobil oyunlarda da ekran teknolojisinin farkı kendisini hissettirecektir. Android tarafında yüksek yenileme hızına sahip akıllı telefonlar yıllardır piyasada olsa da Apple’ın bu konuda geç de olsa sektörü yakaladığını söyleyebiliriz.

iPhone 12 Pro Max Batarya Kapasitesi

XDA-Developer editörlerinden Max Weinbach tarafından paylaşılan raporda, bahsi geçen ekranın kullanım durumuna göre yenileme hızını optimize edeceği de belirtilmiş. Ekran farklı kullanım senaryolarına göre 60Hz ve 120Hz arasında otomatik geçişi sağlayacak. Buna ek olarak iPhone 12 Max modelinin en çok merak edilen özellikleri arasında olan batarya konusunda da bir bilgiye de aynı raporda yer verilmiş. iPhone 12 Pro Max modeli 4.440 mAh boyutunda bir bataryaya sahip olacak.

iPhone 12 Pro Kamera Özellikleri

Yeni Apple iPhone modellerinin kamera özellikleri de netlik kazandı. Raporda yer alan bilgilere göre yeni seri cihazlar LİDAR tarayıcısına ek olarak Smart HDR özelliğine de sahip olacaklar. Geliştirilmiş gece modu, 30x dijital yakınlaştırma ve 3x optik yakınlaştırma da iPhone 12 Pro modelinin sızdırılan kamera özellikleri arasında yer alıyor.

iPhone 12 Fiyatları

Bir önceki nesil iPhone modellerine kıyasla her açıdan gelişmiş özelliklerle bezenmiş şekilde piyasaya sürülecek olan iPhone 12 ailesinin fiyatlarının en az özellikleri kadar merak edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni modellerin fiyatları daha önce Jon Prosser tarafından sızdırılmıştı. Prosser tarafından paylaşılan fiyatlara göre en ucuz iPhone 12 modeli 649 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tüm serinin fiyatları ise şu şekilde belirtilmiş;