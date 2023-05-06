Onvo Hangi Markanın Yan Ürünü, Hangi Ülkenin, Alınır mı?

Onvo hangi markanın yan ürünü türünden sorular son dönemlerde özellikle televizyon modelleriyle öne çıkan Onvo için merak edilen soruların başında geliyor. Her ne kadar isminden dolayı yabancı bir marka gibi algılansa da yerli girişim olan Onvo, sunduğu fiyat performans teknolojik ürünler ile öne çıkıyor.

Onvo Hangi Markanın?

Onvo hangi markanın ürünü sorusuna Onvo’nun kendi başına bir marka olduğu şeklinde yanıt vermek mümkündür. Onvo, uzun süren titiz çalışmalar sonucunda İstanbul’da hayata geçirilmiştir. Yerli teknolojiyi ilerletmeyi hedefleyen marka özellikle televizyonları ile birlikte geniş kullanıcı kesimine ulaşmayı başarmış durumda. Başlı başına bir marka olarak kurulan Onvo, kısa sürede Saba ve Normende markalarını da kendi bünyesine dahil etmiştir. Bu kapsamda Onvo ana marka olmakta ve ürünlerini de kendi fabrikasında üretmektedir.

Onvo Marka Kimin?

Onvo hangi markanın yan ürünü sorusuna yanıt verdikten sonra sahibine verilecek yanıt ise Mehmet Atmaca’dır. Mehmet Atmaca Elektronik olarak yaklaşık 30 yıl önce kurulan firmanın daha sonra hem pazar içinde yer bulması hem de daha kurumsal görünüm sağlaması için ismi Onvo olmuştur.

Onvo Hangi Ülkenin Markası?

Onvo, yerli bir marka olup bu kapsamda da Türkiye ürünüdür. İstanbul Büyükçekmece’de kurulan ve yüksek üretim kapasitesi ile dikkat çeken üretim tesisleri gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Onvo, yerli televizyon markası olarak kurulmuştur ve bu kapsamda farklı boyutlarda ve özelliklerde televizyon üretimi yapmaktadır. Onvo televizyonlarda dahili uydu alıcı veya smart özellikler gibi günümüz teknolojisini ön planda tutan detaylar yer almaktadır. Bununla birlikte 4K ve Ultra HD gibi görüntü kalitesi açısından da dünya standartlarında özelliklere sahip televizyonları bulunmaktadır.

Her ne kadar sektöre yerli televizyon üretimi gerçekleştirmek için girmiş olsa da Onvo günümüzde elektrikli scooter ve küçük ev aletleri üretimi de yapmaktadır. Bu ürünler de öncelikle yerli piyasaya dönük olup sonrasında farklı ülkelere de ihraç edilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Onvo Marka Hangi Servis Bakıyor?

Onvo hangi markanın ürünü sorusu için verilen yanıt sonrasında servis ağının da geniş olduğunu belirtmek gerekir. Kendi markası adı altında servise sahip olan Onvo, bu kapsamda satmış olduğu ürünlerde çıkan sorunlara yönelik kendi ekibi ile müdahale etmektedir. Farklı illerde bulunan servis ağı sayesinde Onvo ürünlerinde yaşadığınız sorunları çözebilirsiniz.

Onvo Airfryer Hangi Markanın Yan Ürünü

Onvo Airfryer markanın kendi üretimidir. Bu kapsamda herhangi bir markanın yan ürünü değildir. Onvo, ilk olarak televizyonlar üreterek piyasaya giriş yapmış olsa da günümüzde küçük ev aletleri üretimi de yapmaktadır.

Onvo TV Alınır mı?

Onvo TV alınır mı sorusuna fiyat performans açısından değerlendirme yapılırsa olumlu yanıt verilebilir. Yerli üretim olmasından dolayı fiyatlar yabancı markalara göre daha uygundur. Aynı zamanda markanın televizyon modellerinde günümüz teknoloji standartları korunmaktadır.