Uzay ve gezegenlerle ilgilenenler kişiler, gökyüzü aşığıdırlar. Böyle olduklarından dolayı gündemi çok iyi takip ederler. Bende sizlerle bugün geçtiğimiz günlerde gündemlere gelen Kara Deliğin İlk Görüntüsü konusunda bilgiler vereceğim.

Kara Delik

İlk defa insanlar, süper kütleli bir kara deliğin gerçek bir fotoğrafını gördüler. Olağanüstü bilgisayarlar, beş kıtaya birden yerleştirilmiş olan sekiz teleskop, yüzlerce araştırmacı ve bir çok alanda elimizde bulunan veriler tarafından kara delik ilk kez görüntülendi.

Horizon Telescope adlı bir projeden elde edilen sonuçlar doğrultusuna bu görüntülere dünyanın her yerinden ulaşabileceğiniz, Horizon Telescope proje direktörü Sheperd Doeleman tarafından duyurulmuştur. En hızlı şekilde resim surmanın yanı sıra, Einstein’a ait olan genel görelilik teorisini doğrulamaya yardımcı olabilmek için, astrofizikçilere eşi görülmemiş bu görüntünün yakın çekimini vermişlerdir.

Sheperd Doeleman;

“Kara delikler evrendeki en gizemli nesnelerdir. Uzun zamandır bu işin içindeyiz. Bu alanda eğer siz de uzun süre çalışırsanız çok fazla sonuç alacaksınız. Biz bir kısmını görmek için çabalarken, beklenmedik şeyler gördük. İnsanlık tarihi için çok doğru şeyler gördük. ” dedi.

Kara delik, parlak turuncu halka ile çevrelenmiş dairesel bir gölgeden oluşmaktadır. Dünyadan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan büyük galaksi Messler’in ortasında bulunmaktadır. Bu galaksideki kara delik, Horizon Telescope araştırmacılarının tahmin ettiğinden 6.5 milyar kat daha büyüktür. Yapılan araştırmalarda yer alan astrofizikçiler, yapılan basın toplantısında;

“Temel olarak neredeyse tüm güneş sistemimizin büyüklüğü kadar büyüklüğü olan süper kütleli bir kara deliğe bakıyorsunuz” demişlerdir.

Bu araştırmaları yapan Horizon Teleskopu, geleneksel bir teleskop değildir. Aksine 2017 den beri aynı alanları gözlemleyen, beş kıtada konumlandırılmış bir radyo teleskopunu da içermektedir. Elbetteki bu kara deliğin görüntüsünü alabilmek için geleneksel bir teleskopun yaklaşık Dünya boyutunda olması gerekir.

Horizon Teleskopu’nun

“Dünya kadar büyük gözleri vardı. Sadece radyo şeklinde, sesli olarak gözlemleyecek olsaydı şayet, bu devasa resmi bize aktaramazlardı.”

Çalışmalar 2017 den itibaren sürse de ancak şimdilerde bir sonuca bağlanmıştır. Aradan bu kadar süre geçmesinin nedeni de araştırmaların en iyi ve en ince ayrıntısına kadar yapılmasından dolayı olsa gerek.