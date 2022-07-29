  Bulut sunucularını yenileyen Komple Teknik, 2023’e hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kurumsal firmalar için sunucu hizmeti sağlayan, İzmir’in lider sunucu firmalarından Komple Teknik, yeni teknoloji çağında bulut sunucularını yeniledi.Müşterilerine en yüksek performans ve hızı sunmak isteyen firma altyapısını güçlendirerek 2023’e hızlı bir şekilde girmek istiyor.Amaçları şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken kolay ve şeffaf kullanım sağladığı sunucular, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeniden tasarlandı.

Sanallaştırma bulut bilişimin en öneli yapı taşı olduğunu söyleyen firma Detaylı bilgiler verdi.. Komple Teknik sanallaştırma servislerini sektörün lider yazılımları ve donanımları ile vermektedir.

Komple Teknik

Yazılımların gelişmesi ve sanallaştırma kullanımının artmasıyla daha esnek ve daha az maliyetli çözümler ortaya çıkmıştır. Blade sunucular üzerinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren özellikler önce bütünleşik altyapılar ile çözümler sunmuştur. Sonrasında, hiper-bütünleşik yapıların oluşmasına olanak vermiştir.

Bir kurumun BT altyapı ihtiyaçlarını sağlayan geleneksel mimarilere sahip sunucu çözümleridir. Tüm işlem gücü, bellek ve genişleme seçeneklerini üzerinde barındırırlar. Kule, raf ve blade sunucular olarak üç tiptedirler. Kule tipi sunucular, kabinet, soğutma gibi veri merkezi şartlarını sağlamayan kurumlar için uygundur. Raf tipi sunucular, veri merkezlerinde en çok kullanılan sunucu tipidir. Blade tipi sunucular ise fiziksel alan, enerji tüketimi ve soğutma ihtiyaçlarını en aza indirmek amacıyla üretilmişlerdir. Maliyetleri düşürmenin yanı sıra, arıza durumunda yedek sunucuyla görevi devir alma, kapasiteleri ihtiyaca göre belirleme gibi gelişmiş özelliklere sahiptirler.

Komple olarak biz, iş sürekliliğiniz ve veri güvenliğiniz ile karlılığınızı korumak amacıyla birlikte çalıştığımız firmalara yedekleme servisi veririz.

Yedekleme sistemi ile yedeklenen veriler şifrelenir ve sunucularımızda depolanır. Yedeği alınan sunucunuzun geri yüklenmesi tümüyle sağlanır. Geri yükleme sırasında veri, uygulama vs. aktarımı %100 güvenli olarak sağlanır.

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