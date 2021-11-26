Bireysel web sitelerine oranla kurumsal web siteleri, daha anlaşılabilir, modern, siteye giriş yapan kişilerin iletişime geçebilmesi adına iletişim butonlarını barındırabilmektedir. Dilediğiniz alana yönelik web site yaptırma taleplerinizi karşılayabilecek çok sayıda web tasarım ajansı bulunmaktadır.

Kurumsal Web Site Nasıl Yaptırılır?

Bu konuda tercih edilebilecek en iyi web tasarım kuruluşlarından bir tanesi Penta Yazılımdır. Yüzlerce farklı işe imza atmış olan bu başarılı kuruluşu sizler de tercih edebilirsiniz. Sektörde arayış içerisinde olan kişilerin – firmaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilecek niteliğe sahiptir. Amacınız ihtiyaçlarınızın doğru bir şekilde karşılanması ise Pentayazilim.com ‘a giriş yapabilirsiniz.

Kurumsal Web Tasarım Fiyatları Ne Kadar?



Kurumsal web tasarım fiyatları, istenilen özelliklere bağlı olarak değişmektedir. Örneğin siz tek sayfalı bir web sitesi yaptırmak isterseniz fiyat daha uygun olabilir. 10 sayfalı ve farklı özelliklere sahip bir web sitesi yaptırmak isterseniz harcanan efor daha fazla olacağı için fiyat bir nebze daha yüksek olabilir. Doğru bir fiyat bilgisi alabilmek için Penta Yazılım web sitesi ile iletişime geçebilirsiniz. Konu ile ilgili detaylar Pentayazilim.com da sizleri bekliyor.