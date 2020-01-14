Mac’inize macOS Catalina 10.15.3 Beta 2 Nasıl İndirilir?

macOS Catalina 10.15.2 yakında piyasaya sürülmeden önce test edilmesi gereken yeni özelliklerle gelecek. Apple her zamanki gibi bu macOS sürümünün erken bir sürümünü geliştiricilere sunuyor, böylece uygulamalarını buna karşı test edebiliyor ve Mac sahiplerine piyasaya sürülmeye hazırlanıyorlar.
Apple, geliştiriciler için macOS Catalina 10.15.3 beta 2’yi piyasaya sürdü. MacOS 10.15.3 beta sürümünü kullanmaya başlamak için aşağıdaki talimatları izleyin. MacOS 10.15.2’nin macOS ile teste başlamasını bekliyorsanız, şimdi karşıdan yükleme zamanı.
Başlamadan önce Mac’inizi yedeklediğinizden emin olun. İndirme ve yükleme işlemi oldukça kolaydır, ancak bilgisayarınızda önemli değişiklikler yaptığınızda, sorun yaşarsınız. Verilerinizi korumak söz konusu olduğunda, güvende olmak üzgün olmaktan kesinlikle daha iyidir. Önceki gece her şeyi yedeklemiş olsanız bile, Mac’inizin tamamen güncel olduğundan emin olun.
Time Machine, sabit sürücüyü yedeklemeler için biçimlendirecek ve iki dakika içinde başlayacaktır.
Yükleyici indirmeyi bitirdiğinde, Sistem Tercihleri otomatik olarak macOS güncellemesini kontrol eder. Geliştirici beta yazılımını indirmek ve yüklemek için Güncelle’yi tıklayın. Yazılım indirildikten sonra, kurulum işlemi normal şekilde başlayacaktır.
En son geliştirici beta sürümü Güncelleştirmeler listesinde görünmüyorsa Mac’inizi yeniden başlatın. Ardından Mac App Store’u açın ve Güncellemeler sekmesini tıklayın.
Geliştirici beta güncellemesinin, boyutuna bağlı olarak indirmeyi tamamlaması uzun sürebilir. Durumu Mac App Store’daki Güncellemeler sekmesinden kontrol edebilirsiniz.
MacOS Catalina’nun indirilmesi tamamlandıktan sonra, yazılımı otomatik olarak yüklemeniz istenir.
Mac’iniz macOS Catalina’yu yüklemek için yeniden başlatılacak. Apple Logolu siyah bir ekran ve bir ilerleme çubuğu göreceksiniz.