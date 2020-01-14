Mac’inize macOS Catalina 10.15.3 Beta 2 Nasıl İndirilir?

macOS Catalina 10.15.2 yakında piyasaya sürülmeden önce test edilmesi gereken yeni özelliklerle gelecek. Apple her zamanki gibi bu macOS sürümünün erken bir sürümünü geliştiricilere sunuyor, böylece uygulamalarını buna karşı test edebiliyor ve Mac sahiplerine piyasaya sürülmeye hazırlanıyorlar.

MacOS Catalina Beta Sürümündeki Yenilikler Nelerdir?

Apple, geliştiriciler için macOS Catalina 10.15.3 beta 2’yi piyasaya sürdü. MacOS 10.15.3 beta sürümünü kullanmaya başlamak için aşağıdaki talimatları izleyin. MacOS 10.15.2’nin macOS ile teste başlamasını bekliyorsanız, şimdi karşıdan yükleme zamanı.

Time Machine İle Mac’inizin Arşivlenmiş Yedeklemesi Nasıl Yapılır?

Başlamadan önce Mac’inizi yedeklediğinizden emin olun. İndirme ve yükleme işlemi oldukça kolaydır, ancak bilgisayarınızda önemli değişiklikler yaptığınızda, sorun yaşarsınız. Verilerinizi korumak söz konusu olduğunda, güvende olmak üzgün olmaktan kesinlikle daha iyidir. Önceki gece her şeyi yedeklemiş olsanız bile, Mac’inizin tamamen güncel olduğundan emin olun.

USB, FireWire veya Thunderbolt kablosuyla harici bir sabit disk veya Time Capsule bağlayın.

Ekranınızın sol üst köşesindeki Apple simgesini () tıklayın.

Açılır menüden Sistem Tercihleri … ‘ni seçin.

Sistem Tercihleri penceresinde Time Machine seçeneğini seçin.

Zaman Makinesi kaydırıcısını Açık konuma getirin.

Yedek Diski Seç’i tıklayın ve kullanmak istediğiniz diski seçin.

Time Machine, sabit sürücüyü yedeklemeler için biçimlendirecek ve iki dakika içinde başlayacaktır.

MacOS Catalina Geliştirici Beta Sürümünü İndirme

Mac’inize en son beta sürümünü indirmek, Apple’ın geliştirici portalını ziyaret etmek kadar basittir.

Mac’inizdeki developer.apple.com adresini ziyaret edin.

Dicover sekmesine tıklayın.

MacOS sekmesine tıklayın.

İndir’i tıklayın.

İstenirse geliştirici hesabınızla oturum açın.

Aşağı kaydırın ve macOS Catalina 10.15 için Profili Yükle düğmesine tıklayın. Dosya otomatik olarak Mac’inize indirilir.

İndirilenler pencerenizi açın ve macOS Catalina Geliştirici Beta Erişim Yardımcı Programı’nı seçin.

Yükleyiciyi çalıştırmak için macOSDeveloperBetaAccessUtility.pkg dosyasını çift tıklatın.

Yükleyici indirmeyi bitirdiğinde, Sistem Tercihleri otomatik olarak macOS güncellemesini kontrol eder. Geliştirici beta yazılımını indirmek ve yüklemek için Güncelle’yi tıklayın. Yazılım indirildikten sonra, kurulum işlemi normal şekilde başlayacaktır.

En son geliştirici beta sürümü Güncelleştirmeler listesinde görünmüyorsa Mac’inizi yeniden başlatın. Ardından Mac App Store’u açın ve Güncellemeler sekmesini tıklayın.

Geliştirici beta güncellemesinin, boyutuna bağlı olarak indirmeyi tamamlaması uzun sürebilir. Durumu Mac App Store’daki Güncellemeler sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

MacOS Catalina Geliştirici Beta Sürümünü Yükleme

MacOS Catalina’nun indirilmesi tamamlandıktan sonra, yazılımı otomatik olarak yüklemeniz istenir.

Devam’ı tıklayın.

Apple’ın Şartlar ve Koşullarını kabul edin.

Yükle’ye tıklayın.

MacOS Catalina’yı yüklemek için talimatları izleyin.

Mac’iniz macOS Catalina’yu yüklemek için yeniden başlatılacak. Apple Logolu siyah bir ekran ve bir ilerleme çubuğu göreceksiniz.