Etkin Medya Planlama Süreci İle Markanızı Büyütün

Rekabetin bir parçası olarak ürün ve hizmetlerin pazarlama stratejilerinde en önemli ayağı reklam kampanyaları oluşturur. Belirlenen hedef kitleye ulaşmak için çeşitli kitle iletişim araçlarının bütününü ifade eden medya kullanılır. Çeşitli medya kanallarında hedef kitleye ulaşan mesajların doğru kullanımı etkili bir medya planlama süreci ile mümkündür. Hangi kitle iletişim araçlarının kullanılarak hangi kitleye ne tür mesajlarla ulaşılacağı ise medya planlama ve satın almanın konusudur. Bu noktada markanızın tüketicilerle buluşmasının en etkili yolu reklam için dijital ya da geleneksel medya araçlarını kullanmanız mümkün. Medya planlama uzmanı tarafından hazırlanan medya planı geleneksel medya mecraları olana televizyon kanalları, radyo ya da dijital platformlarda uygulanabilmektedir. Etkin ve doğru bir medya planlama için hedef kitleye yönelik kreatif içerikler de sürece dahil edilmelidir.

Medya Planlama Nedir?

Geleneksel ya da dijital medyada gerçekleştirilecek reklam kampanyalarında doğru içeriklerin doğru mecralarda kullanılması için yürütülecek proseslerdir medya planlama nedir için açıklayıcı olabilir. Medya planlama sürecinde ilk adım reklam veren firmanın markası için uygun medya kanalının bulunmasıdır. Doğru kanallardan hedef kitleye ulaşmak reklam bütçesinin verimli kullanılması demektir. Bu noktada etkin bir medya planlama ile doğru hedef kitleye doğru mesajlarla ulaşabilmeniz mümkün olur. Bütün bu süreçler profesyonel bir bakış açısı ve uzmanlık gerektirir. Medya planlama ajansında bu alanda yetkin uzmanlar tarafından bütün aşamalar sistematik bir çalışmayla yürütülür. Bu alanda yetkin ajans çalışanı hedef kitlenin belirlenmesi, kampanya detaylarının oluşturulması süreçlerini planlar medya planlama uzmanı ne iş yapar sorusuna cevap olabilir. Hedef kitlenin belirlenmesinde yaş, cinsiyet gibi demografik faktörlerin yanı sıra gelir düzeyi, eğitim gibi sosyo ekonomik özellikler değerlendirir. Medya planlamanın bir sonraki aşamasında ise hedef kitlenin en çok hangi platformları kullandığı göz önüne alınarak uygun mecra seçimi yapılır. Reklam veren firma olarak son aşama aslında sizi en çok ilgilendiren kısım olabilir. Doğru konumlandırılan bir kampanyada reklam bütçesinin etkin medya planlama örnekleri ile verimli bir şekilde kullanıldığını görebilirsiniz.

Dijital Medya Planlama Nedir?

Mobil internet erişim olanakları dijital dünyada geçirilen zamanın artmasını da beraberinde getirdi. Bu platformların kullanım süresi arttıkça dijital medya planlama düşük maliyetle yüksek erişim avantajlarıyla tercih nedeni olmaya başladı. Dijital mecraları kullanarak doğru hedef kitleye ulaşmak için yüksek oranda erişim, düşük maliyet ve yeterli frekansı yakalamak amacıyla yapılan çalışmaların tümüne dijital medya planlama denir. Sosyal medya, arama motoru, remarketing gibi çeşitli türleri bulunan dijital reklam kampanyaları doğru reklam mesajlarıyla hedef kitleye ulaşmada etkilidir. Avantajlı bir platform olan dijital kanallarda hedefe ulaşmak profesyonel bir bakış açısıyla mümkündür.

Geleneksel mi Yoksa Dijital Medya Planlama mı?

Reklam kampanyaları ile hedef kitleye ulaşmak firmanın beklentileri doğrultusunda çoğu zaman yüksek bütçeler gerektirebilmektedir. Bu noktada geleneksel medya planlama mı yoksa dijital mi diye bir soru akıllara gelebilir. Geleneksel medyada açık hava reklamları, televizyon, radyo kanalları en çok tercih edilen alanlardır. Dijital platformlarda ise sosyal medya, arama motoru gibi kanallar sıklıkla kullanılır. Hızla ivme kazanan dijital mecralara ilgi artsa da hala televizyon kanalları farklı kitleler tarafından izlenmeye devam etmektedir. Markanın hedefleri doğrultusunda her iki platformun da medya planlaması süreçlerine dahil edilmesi hedef kitleye ulaşma yolunda doğru bir adım olacaktır. Markanızın ihtiyaçları doğrultusunda marka bilinirliğini ve satışları arttırmak hedefleriniz ise Sempeak’in profesyonel ekibiyle amacınıza ulaşabilirsiniz. Sempeak ile markanızı doğru içerikler ve doğru kanallarda hedef kitlenizle kolaylıkla buluşturabilirsiniz.