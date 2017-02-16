Sony’in yeni nesil oyun konsolu üzerine çalışmaları siz oyun severler tarafından uzun zamandır bilinmektedir. Bununla beraber bir çok kişi de Playstation 5 modelini heyecanla beklemektedir. Modelle ilgili söylentiler son zamanlarda art arda gelmeye başlamıştır. Tüm bunların ardından yeni nesil oyun konsolu ile ilgili resmi detaylar Sony tarafından gelmiştir. Sony son yaptığı açıklamayla beraber PlayStation 5 Özellikleri hakkında bilinmeyenleri sizlere açıklamış oldu. Sizlerle birlikte yapılan açıklamalara göz atacağız.

Yeni nesil oyun konsolu hakkında açıklamalar yapan Mark Cerny, PlayStation 5 hakkında önemli bazı teknik detayları vermiş oldu. Bu detaylardan ilk olanı, konsolun üçüncü nesil AMD Ryzen işlemcilerden gücünü alacağı noktasında yapılmıştır. Bu açıdan bakmış olduğumuzda performans noktasında tamamen yeni bir donanımla karşılaşacağımızı belirtebiliriz.

Yapılan her yeni donanımla beraber, yeni güncellemeler de gelmektedir. PlayStation 5 e de gelen yenilik yüksek çözünürlük desteği olmuştur. PlayStation 5 e uygun bir monitör kullanıyosanız, 8K Grafik desteğine de sahip olmanız gerekmektedir. Sony’nin yaptığı açıklamaya göre, PlayStation 5 de üç boyutlu ses çalışmaları da mevcuttur. Önceki iki konsol arasında ses konusunda önemli farklar bulunmazken, PlayStation 5 ile bu farklar önem kazanacaktır. PlayStation 5 de ki farklar, diğer konsollara oranla gözle görülebilecek kadar açık olan farklardır.

Açıklamalarda söz edilen büyük yeniliklerden biri de dahili depolama noktasında bulunmaktadır. Yeni konsolun depolama birimi de SSD olarak güncellenmektedir. Bu sayede de yükleme süreleri ve kullanım esnasındaki performans da büyük artışlar yaşanacaktır. Bir çok fert tarafından dört gözle beklenen bir diğer özellik ise PlayStation 5 in geriye uyumluluk durumu olarak açıklanmıştır.

Bildiğiniz üzere yeni bir konsol almış olduğunızda, özellikle ilk zamanlarda geniş oyun desteği bulmak zor olabiliyor. PlayStation 5 model ile geçmiş modellerdeki benzer mimarileri paylaştığı için geriye uyumluluk konusunda desteği çok daha rahat hale getirmektedir. Bunlarla beraber yeni konsola ilişik tanıtım tarihi ve fiyat bilgisi paylaşılmamıştır. Bugün sizlerle beraber PlayStation 5 Özellikleri konusunda bilgi vermiş bulunduk. Eğer sizin de eklemek istedikleriniz var ise yorum kısmından bize ulaşarak, eklemelerinizi dilediğiniz şekilde yapabilir, sormak istediklerinizi sorabilirsiniz.