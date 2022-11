Postegro Telegram Link – 2022

İnstagram gizli hesapları görmeye yarayan postegro telegram, son zamanlarda en trend konular arasında yer almaktadır. Postegro kapandıktan sonra birçok site ve uygulama açılmış ve hepsi kapanmıştır. Bu döngü sürekli devam etmektedir. Buna bağlı olarak bazı Telegram gruplarında aktif linkler paylaşılmaktadır. Şimdi sizlere yazımızın devamında postegro telegram gruplarından hangisi gerçek ondan bahsedeceğiz.

Postegro Nedir?

Postegro, instagram gizli hesapları görmeye yarayan bir uygulamadır.

Hesapları görebilmeniz için postegro sitesine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Daha sonra ise ilgili adımları takip ederek profilleri görüntüleyebilirsiniz.

Aradığınız profili görebilmeniz için, onun arkadaş listesinde yer alan birinin uygulamayı kullanmış olması gerekmektedir.

Not: Güvenliğiniz için uygulamayı gerçek hesabınız ile kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Postegro Telegram Grupları Hangileri?

Telegram uygulamasında yer alan, birçok postegro grubu bulunmaktadır. Bunların en başında ise;

gibi gruplar yer almaktadır. Her iki grupta kendi içerisinde güvenilir olduğunu iddia etmektedir. Biz sizler için yan hesaplarımız ile her grupta yer alan linkleri sizler için denedik. Şu an için hesabımız ile alakalı bir şifre değişikliği, hesap çalınması gibi bir durum yaşanmamıştır. Fakat siz yine de gerçek hesap kullanmayınız.

Postegro Telegram Link

Şu an Telegram uygulaması üzerinde yer alan en büyük postegro grup linki https://t.me/postegro_lili_chat grubudur. Bizde grupta yer alan link üzerinden giriş yaparak test ettik.

Postegro Telegram Web

Üstte vermiş olduğumuz telegram gruplarında yer alan web sayfalarından postegro sitesine giriş yapabilirsiniz. Her 2 grupta yer alan web sitesi aktif olarak çalışmaktadır. Yeni gruplar ve siteler keşfettiğiniz zaman bizlere yorumlardan yazmayı unutmayın. Bizde makalemize ekleyerek grupların çeşitlenmesini sağlayabiliriz.

Postegro Ne İşe Yarar? İnstagram gizli hesapları görmek için kullanılmaktadır. Postegro Güvenilir Mi? Bu tür uygulamalar 3. Taraf bir yazılım olduğu için güvenilir diyemeyiz.

Bu yazımızda sizlere postegro telegram hakkında bilgiler verdik. Yeni gruplar ve linkler bulduğumuz zaman makalemize eklemeler yapacağız.