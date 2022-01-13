Pembe Kalp Anlamı – Mor Kalp Anlamı – Kalp Emoji Anlamları

Pembe ve mor kalp emojisi birçok farklı anlamlara gelebilir. Pembe kalp anlamı genelde cilveyi ve sevecenliği ifade etmektedir. Pembe kalp anlamı aynı zamanda naiflik ve masumiyet anlamları da taşıdığı için kullanım alanına göre değerlendirilmelidir. Mor kalp ise çoğu zaman şefkat göstermek için kullanımı yaygındır. Daha çok bu mor kalp emojisinin yakın arkadaşlar, aile ve akrabalar arasında kullanıldığı görüşmüştür. Günümüzde kullanılan tüm kalp emojilerinin renklerine göre bir anlam ifade ettiği düşünülür. Bu nedenle kullanacağınız emojinin rengini doğru seçerek karşınızdaki kişi üzerinde farklı bir etkiyi sadece mesajlaşarak bile yaratabilirsiniz.

Pembe Kalp Emojisi Anlamı Nedir?

Pembe kalp emoji anlamı genelde karıştırılmaktadır. Birçok anlam taşıyabilecek bu emojilerin renklerine göre anlamları da farklılık gösterir. Pembe kalp kullanan bir kadın, karşısındaki erkeğe karşı çeşitli duygular beslediğini ifade etmek istiyor olabilir. Öte yandan bir erkek pembe kalp emojisini kullanmışsa, yaygın olarak amacının eğlenmek olduğu düşünülür. Elbette her insan tarafından farklı amaçlar ve anlamlar ile kullanılması mümkündür.

Mor Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Mor kalp anlamı çoğu zaman şefkat ve karşılıksız sevgi anlamları ile kullanılır. Genelde annelerin çocukları için kullandıkları bu emoji saf bir sevgi anlamı taşır. Aile içinde yaygın olarak bu renkte emojilerin tercih edildiği belirtilmektedir.

Kalp Emojisinin Anlamı Nedir?

Kalp emojilerinin anlamı rengine, şekline ve elbette kullanıldığı yere göre farklılık göstermektedir. Kırmızı, mavi, mor, yeşil, siyah, pembe vb. birçok farklı renk ve tasarımda olan bu emojiler genelde sevgi, aşk ve saflık anlamında tercih edilir.

Hangi Renk Kalp Ne Anlama Gelir?

Kalplaron anlamları emoji kullanımında merak edilmektedir. Her renk kendi içinde farklı bir anlam taşıyabilir. Buna göre renklere göre emojilerin anlamları: