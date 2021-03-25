Facebook'ta Bir Gönderi Nasıl Sabitlenir? İşte detaylar!

Facebook’ta bir gönderiyi sabitlemek ne anlama geliyor? Sabitlenmiş bir gönderi, sayfanızın zaman çizelgesinin en üstünde kalması için manuel olarak seçtiğiniz bir durum güncellemesidir, yani sayfanıza başka gönderiler eklemeye devam ederken aşağı kaymayacaktır.

Facebook’ta Bir Gönderi Nasıl Sabitlenir?

Facebook’ta bir gönderinin nasıl sabitleneceğini öğrenmek, ziyaretçilerinize mesajlaşmayı tanıtmak için değerli bir araçtır ve dört kolay adımda yapılabilir.

Facebook Ana Sayfa haber akışınızdan, soldaki menüden Sayfalar’ı seçin. Sayfaları hemen görmezseniz, daha fazla oku seçmeniz ve Sayfalar seçeneğine ilerlemeniz gerekebilir. Bir gönderiyi sabitlemek istediğiniz Sayfayı seçin. Sabitlemek istediğiniz gönderiyi bulun veya oluşturun. Gönderinin sağındaki üç noktayı tıklayın . Sayfanın Başına Sabitle’yi tıklayın.

Facebook’ta Bir Gönderi Nasıl Kaldırılır?

Promosyonunuz bittiğinde veya önemli mesajınız artık geçerli olmadığında, Facebook’taki yayınınızı nasıl kaldıracağınızı bilmeniz gerekir. Neyse ki, gönderinizin sabitlemesini kaldırmak, Facebook sayfanıza girdikten sonra iki tıklama kadar basit.

Facebook Ana Sayfa haber akışınızdan, soldaki menüden Sayfalar’ı seçin. Sayfaları hemen görmezseniz, daha fazla oku seçmeniz ve Sayfalar seçeneğine ilerlemeniz gerekebilir. Bir gönderiyi kaldırmak istediğiniz Sayfayı seçin. Sabitlenmiş yayınınız sayfanın en üstünde olacaktır, gönderinin sağındaki üç noktayı tıklamanız yeterlidir. Sayfanın Üstünden Sabitlemeyi Kaldırmak için Sabitle’yi tıklayın.

Gördüğünüz gibi, Facebook grubunuzdaki veya sayfanızdaki bir gönderiyi sabitlemek yararlı bir araç olabilir ve sadece birkaç tıklama uzağınızda. Kişisel profilinizde çalışmasa da, sayfanıza gelen her ziyaretçi için tanıtımınızın, mesajınızın veya özelliğinizin vurgulanmasını sağlamak için mükemmel bir araçtır.

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