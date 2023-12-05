Profesyonel kurumsal web tasarımı, Ajans360’ın uzmanlık alanlarından biridir. Bu kapsamda, Ajans360’ın gerçekleştirdiği projeler arasında “Nallıhanı Geziyorum”, “Ermarin”, “Mars Hidrolik”, “Truck Trailer Pro” ve “Bolci” gibi çeşitli marka ve kuruluşlar için yapılmış özel web tasarım çalışmaları bulunmaktadır. Her bir proje, markanın kimliğini ve hedef kitlesini yansıtacak şekilde özelleştirilmiş, kullanıcı dostu ve estetik açıdan dikkat çekici bir web tasarımına sahiptir. İşte bu projelerin detayları ve amaçları:

Nallıhanı Geziyorum: “Nallıhan’ı Geziyorum” projesi, Ankara’nın tarihi ve doğal güzelliklerle zengin Nallıhan ilçesini dijital ortamda keşfetmeyi hedefleyen bir girişimdir. Bu web tabanlı platform, özellikle GPS ve 360 derece sanal turlar aracılığıyla, ziyaretçilere Nallıhan’ın sokaklarını, tarihi yapılarını ve doğal alanlarını evlerinden keşfetme imkanı sunar. Zengin görsel içerikler ve detaylı bilgilerle Nallıhan’ın kültürünü ve tarihini tanıtan proje, aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılabilir. Kullanıcılar, interaktif haritalar üzerinden kişiselleştirilmiş rotalar oluşturarak, bireysel ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir keşif deneyimi yaşayabilirler. Projede sunulan bu dijital olanaklar, Nallıhan’ın kültürel ve doğal mirasını geniş bir kitleye tanıtarak bölgenin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Ermarin: Ermarin için tasarlanan web sitesi, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bu şirketin hizmetlerini ve ürünlerini sergilemektedir. Site, kullanıcıların şirket hakkında detaylı bilgi edinebileceği, ürün kataloglarına ve teknik detaylara kolayca ulaşabileceği bir platform olarak kurgulanmıştır. Mars Hidrolik: Mars Hidrolik için yapılan web tasarımı, şirketin hidrolik sistemler ve çözümler konusundaki uzmanlığını vurgulamaktadır. Site, ürünlerin teknik özelliklerini ve uygulama alanlarını detaylı bir şekilde sunarak, müşterilere bilgi sağlamaktadır. Truck Trailer Pro: Ağır vasıta ve treyler sektörüne yönelik bu web sitesi, Truck Trailer Pro’nun ürün yelpazesini ve hizmetlerini tanıtmaktadır. Site, potansiyel müşterilere ürünlerin teknik özellikleri ve kullanım avantajları hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Bolci: Bolci, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir marka için hazırlanan web sitesinde, ürün çeşitliliği ve kalitesi ön plana çıkarılmıştır. Site, kullanıcılara markanın ürün kataloğuna kolay erişim sağlayarak, alışveriş deneyimini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Bu projeler, Ajans360’ın kurumsal ve sektörel ihtiyaçlara uygun, yaratıcı ve işlevsel web tasarımları sunma yeteneğini göstermektedir. Her bir proje, markanın kimliğini ve hedef kitlesini dikkate alarak tasarlanmış, bu sayede etkili bir çevrimiçi varlık ve kullanıcı deneyimi sağlamıştır.

https://ajans360.com/kurumsal-web-tasarimi/