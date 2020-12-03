Purple TV APK Nedir? Purple TV APK İndir

Purple Tv APK indir, televizyonlarınızı muhteşem hale getirmeye yarayan harika bir Android uygulamasıdır. Purple TV apk ile televizyonunuzda tüm dünya kanallarını izleyebileceksiniz. Bunun için yapmanız gerekenlerden bir tanesi Xiaomi Mi Box almanız. Tavsiyemdir, kullanıyorum 🙂

Televizyon için kullanabileceğiniz, canlı maçları, dünya televizyonlarını, dizileri ve bir çok daha televizyon dünyasından kanalları izleyebileceğiniz Purple Tv apk, sizler için geliştirilmiş. Eskiden uygulama televizyon modunda çalışmıyordu şuan sorun düzeltilmiş durumda.

Purple TV Nedir?

Purple TV canlı maçları, dizi, belgesel ve sinema gibi bir çok kategoriyi bir araya getiren ve izlemenizi sağlayan Android Uygulamadır. Uygulama sayesinde bu pandemi sürecinde canınızda sıkılmayacak. Evlerde olduğumuz şu günlerde uygulamanın tadını çıkarın.

Purple TV Apk Son Sürüm

Uygulamanın linkini sizlere en alt tarafta göndereceğiz. Bu şekilde uygulamayı televizyonunuza (Mi Box var ise) rahatlıkla kurabilecek ve hemen purple tv apk son sürüm deneyimini yaşayabileceksiniz.

Purple TV Apk Nasıl Kurulur?

Uygulamayı indirdikten sonra (Xiaomi Mi Box) SD kartınız ile veya USB belleğiniz ile kutuya takınız.

Taktıktan sonra, ” File Manager ” dosyasında USD ya da SD kart hangisini taktı iseniz o klasöre geliniz.

Klasörde PurpleTv.APK dosyası bulunuyor. Onu direkt olarak çalıştırınız.

Çalıştırma işlemini başlattıktan sonra yönergeler size yapmanız gerekeni söyleyecektir.

Daha sonra uygulamalar bölümüne gelerek, uygulamamızı ana sayfamıza alıp hemen izlemeye başlayabiliriz.

Purple Tv Paralı mı?

Uygulamada paralı sistem bulunmuyor şuanlık. Tabii ilerisi için ne diyebiliriz bilemeyiz. Ancak şu var ki uygulama harika ötesi. Canlı maç yayınlarını ve tüm belgesel kanallarını tek bir çatı altında izleyebiliyoruz.

En Önemli Diziler ve Canlı TV Bir Arada

Uygulama ile Dünya’nın seçkin TV şovlarını izlemek yerine dilediğiniz TV kanalını da canlı takip edebilirsiniz. Ulusal kanalların yanı sıra Dünya’daki popüler TV kanallarını buradan canlı ve HD kalitesinde izleme şansına sahipsiniz.

Maç Yayınları Var Mı?

Avrupa maç yayınlarını ücretsiz olarak bu uygulama bizlere sunuyor. Ülkemizde bazen bu kanallar bulunmuyor bu yüzden izleme şansını yakalayamıyoruz. Ancak Purple Tv ile maç yayınları artık ücretsiz.

Ücretsiz bir şekilde Purple Tv apk indir seçeneği ile sizlerde canlı maçları hafta sonları izlemek için iple çekeceksiniz.

Link: https://s4.dosya.tc/server12/v3ixqm/teknofeed1.apk.html