ServerKurma.COM - Oyun Hostu Bilişim Firması - Teknofeed.COM

Game hosting hizmetini ilk Türkiye’de yapan ve en kaliteli şekilde yapan firma olarak bir çok müşterimize hizmet sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetin en önemli detayı müşterilere sağlanan kaliteli destek hizmetimizdir. Müşteri sorunlarının çözümü için sitemizden 7/24 destek sağlamakta olup, müşterilerimizin aldığı ürünlerden memnun kalmasını amaçlıyoruz. Tecrübeli ve daima kendisini geliştirmekte olan ekibimiz ile müşteri sorunları olsun müşterinin istediği ek hizmetler olsun sitemizden hızlıca çözüme ulaştırılır.

Başlıca Sunduğumuz Hizmetler

Sunduğumuz hizmetlerde müşterinin isteğine göre VDS ve OyunPaneli seçeneği mevcuttur.

Oyun paneli hizmeti daha kolay olup müşterinin tek tıkla sunucu kontrol etmesini sağlar. Ayrıca VDS hizmetlerimizde satın alınan oyun kurulumu da yanında yapılmaktadır. Örnek olarak Fivem server kirala sayfamızdan aldığınızda vds ve fivem server kurulumu yapılmaktadır. Fivem server kirala hizmetimizin yanında ek paketler mevcuttur.

Ek paketlerimizin bol olduğu diğer bir hizmetimiz ise Minecraft’tır. Sizde hemen minecraft server kirala adresini kullanarak, arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bu hizmetimizin yanında müşterilerin en çok talep ettiği Skyblock, Faction, Survival paketlerimizi sitemizden satın alarak oynayabilirsiniz.

Popüler olan diğer bir oyunumuz ise csgo olup arkadaşlarınızla birlikte karşılıklı maç yapmak için hemen sitemizden csgo server kirala adresine ulaşabilirsiniz. CSGO serverlar ayrıca e spor oyuncularının kendi aralarında maç atmaları veya pratik yapmaları içinde gereklidir.