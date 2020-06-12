Sony PlayStation 5 Yeni Nesil Oyun Konsolu Çıktı!

Başlangıçta PlayStation 5 etkinliğini erteledikten sonra Sony, nihayet vaat edildiği gibi “Oyunların Geleceği” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Şirket, yeni nesil oyun konsolu için yaklaşan oyun başlıklarını açıklayacağını söylemesine rağmen, çoğu şirketin cihazın kendisi hakkında ipuçları vermesini bekliyordu. Beklentileri karşılayan Sony, etkinlikte DualSense denetleyicisi ve bir dizi diğer donanım ürünü ile birlikte PlayStation 5’i de gösterdi.

PS5 Tasarımı ve Özellikleri

Tasarım PS4‘ten farklıdır ve iki tonlu bir desen sunan beyaz ve siyah karışımı ile birlikte gelir. Ana gövdenin etrafını saran beyaz renkli bir kasa var ve PlayStation logosu sol üst köşeye yerleştirilmiş. Yatay veya dikey olarak her iki konuma da yerleştirilebilir. Standart modelin yanı sıra, optik disk sürücüsüne sahip olmayan ve biraz daha ince yapan dijital bir sürüm de var. Ayrıca bu varyantın daha ucuz olmasını bekliyoruz.

PS5 Fiyatı Ne Kadar?

Şirket ayrıca bu yeni oyun konsolu için eşleşen Pulse 3D kablosuz kulaklık, HD kamera, medya uzaktan kumandası ve DualSense’iniz için bir stand da dahil olmak üzere bir dizi aksesuar duyurdu. Sony PlayStation 5 bu ay seri üretime geçiyor. Şirket, fiyatlandırma ayrıntılarını veya lansman tarihini henüz açıklamamıştır. Ancak, oyun konsolu bu yıl tatil sezonunda satın alınabilecek şekilde ayarlandı.

PS5 Oyunları

PS5 lansmanında oyunlarda tanıtıldı. PS5 ile birlikte tanıtımı yapılan oyunlar şu şekilde;