Sosyal Medya Hesap Güvenliği İçin Neler Yapılır?

Sosyal medya hesaplarımız artık kişisel alanlarımız haline gelmiştir. Çünkü bu hesaplarda, kişisel bilgilerimiz yer almaktadır. Bu nedenle, sosyal medya hesap güvenliği sağlamak oldukça önemlidir.

Günümüzde, birçok dolandırıcılık faaliyetleri artık internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya hesapları hacklenerek bilgiler kopyalanıp kullanılabilmektedir. Bu nedenle sosyal medya hesabını güvenli hale getirme işlemi bir mecburiyet haline gelmiştir. Ayrıca, konuşmaların gizliliği, video ve fotoğrafların güvenliği için bir takım önlemler alınmalıdır. Çünkü mesaj içeriklerinde, 3. Kişilerin eline geçmesini istemediğiniz belgeler olabilir.

Kişisel Sosyal Medya Hesap Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarları yapılarak, sosyal medya hesabını güvenli hale getirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için:

Paylaşımlarınızı, herkese açık değil sadece arkadaş listenize ve takipçilerinize açık olarak değiştirmeniz,

Tanımadığınız kişileri arkadaşlık listenize almamanız, tanımadığınız kişilerden gelen takip isteğini reddetmeniz,

Şifrenizi tahmin edilebilirlikten uzak bir şifre yapmanız,

İki adımlı doğrulama özelliği ni kullanarak, hesabınız bir başkası tarafından ele geçirilse bile SMS ile bilgilenme özelliğini açın,

ni kullanarak, hesabınız bir başkası tarafından ele geçirilse bile SMS ile bilgilenme özelliğini açın, İstenmeyen durumlarda kullanabilmek için kurtarma telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerini tanımlamanız gerekmektedir.

ve e-mail adresi bilgilerini tanımlamanız gerekmektedir. Ayrıca, profil bilgileri kısmında yer alan bilgiler ne kadar az ise sosyal medya hesap güvenliği de o kadar sağlanmış olur.

Fake Hesapların Nasıl Kapanmaması Sağlanır?

Facebook, Twitter ve Instagram ülkemizde ve tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarıdır. Bu sebeple, bu sosyal medya uygulamaları oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerçek kullanıcılara dayanan kişilerin profilini ve sayfalarını desteklemekte ve şikayet alan, kuralları ihlal eden fake hesapları kapatmaktadır. Bunu önlemenin pek bir yolu yoktur çünkü hesaplar kapatıldığı takdirde itiraz edildiğinde, kullanıcıdan kimlik bilgileri istenmektedir. Bu nedenle; eğer fake bir hesap açma amacında iseniz, kullanıcı adınızı gerçek isminiz ile açmasanız bile, hesaba kaydolurken girdiğiniz kişisel bilgileriniz gerçek olmalıdır.

Bunun dışında, açılan fake hesaptan, başka hesaplara rahatsızlık vererek, şikâyetçi olunmasına sebebiyet verecek davranışlarda ve uygulamanın kurallarını ihlal edecek davranışlarda bulunmamanız gerekmektedir. Sosyal medya uygulamalarının fake hesap kapatma sebebi tüm kullanıcılarının sosyal medya hesabını güvenli hale getirme niyetinden kaynaklanmaktadır ve bu herkes için yararlı olan bir durumdur.