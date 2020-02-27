SSD ve M2 SSD Disk Arasındaki Farklar - Teknofeed.COM

Daha hızlı bir bilgisayara sahip olmak için elinizde bulunan donanımlarınızdan bazılarını değiştirebilir ya da sıfırdan bir bilgisayar toplayabilirsiniz ancak bilgisayarınızın açılış kapanış hızını artırmak, daha yüksek performans almak istiyorsanız o zaman diskinizi değiştirebilirsiniz. Çağın gerisinde kalan HDD’leri kullanmak yerine SSD ve M2 SSD’leri kullanabilirsiniz. Özellikle SSD ve M2 SSD disk son derece dikkat çekiyor. Kullanıcılar bu iki diskin birbirinden farklarını merak ediyor. Eğer siz de onları birbirinden ayıran özellikleri merak ediyorsanız yazıyı sonuna kadar okuyabilirsiniz.

SSD ve M2 SSD Karşılaştırması

Okuma ve yazma hızları son derece yüksek olan SSD diskleri tercih edebilir ve bu sayede bilgisayarınızı daha hızlı bir hale getirebilirsiniz. Tercih edilebilecek pek çok farklı marka bulunuyor ancak kullanıcılar son dönemlerde M2 SSD diskler arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Donanım forumlarında açılan konulara bakacak olursak yanlış bilgiler dolaşıyor. Öncelikli olarak SSD ile M2 SSD disk arasında okuma ve yazma hızı bakımından oldukça yüksek bir fark bulunmaktadır. Bunu tüm sistemin aynı olduğu, sadece disklerin değiştirilerek test edildiği videolardan da görebilirsiniz. Ayrıca video platformları üzerinde hem HDD hem SSD hem de M2 SSD diskler okuma ve yazma hızlarına bakabilirsiniz. M2 SSD’ler SSD disklere göre çok daha yüksek bir performansa sahiptir.

M2 SSD disklerin SSD’lere göre yazma ve okuma hızlarının yüksek olması demek, bilgisayarınızın daha hızlı açılması ve kapanması demektir. Ayrıca daha kısa sürede kendine gelir ve oyunlarda da bunun farkını rahatça hissedebilirsiniz. Ek olarak performans farkı olması fiyat farkı olmasını da beraberinde getirmektedir.

M2 SSD ve SSD Disk Oyun Testi

Sistemleri en çok zorlayanların başında online oyunlar geliyor. Oyun severler yeni bir sistem toplamak istedikleri zaman SSD disklere alışkanlık nedeniyle yönelebiliyorlar ancak aralarında az bir fiyat farkı bulunması göz ardı edilerek M2 SSD alınabilir. Performans açısından ciddi farklar bulunmaktadır. Tabii M2 SSD almadan önce elinizde bulunan ana kartın bunu destekleyip desteklemediğine bakmalısınız. Uyumsuz ise işinize yaramayacaktır ve yeni ana kart almak ve sistemi yeniden toplamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca günümüzde üretilen neredeyse bütün sistemler ve ana kartlar M2 SSD desteklemektedir. Marka olarak Samsung ve Kingston burada ön plana çıkıyor diyebiliriz.

SSD ve M2 SSD Disk Fiyatları

M2 SSD ve SSD fiyat karşılaştırması yapacak olursak iki ayrı markayı ele alabiliriz. Kingston 250 GB M2 SSD fiyatı 423 TL iken Samsung 250 GB M2 SSD fiyatı ise 433 TL. Ayrıca bu fiyatlar satın alınan mağazanın indirimine göre değişiklik gösterebilir.