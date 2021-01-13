Taraftarium24 Apk Nedir? Taraftarium24 Apk İndir

Taraftarium24 apk, canlı maç yayınlarını seyretmek için herkes tarafından beğenilenlerden bir uygulamadır. Taraftarium24 apk indir Süper Toto, Süper Lig, Avrupa ligleri, dünyanın pek çok bölgesindeki maçlar ücretsiz şekilde yayınlanmaktadır.

Taraftarium24, futbol karşılaşmalarını hiçbir ücret ödemeden seyredebilmek için kullanabileceğiniz en güvenli uygulamalardandır. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki maç gündeminden anında bilgi almak isteyenler için bu uygulama aracılığı ile kişisel bilgilerini paylaşmadan ve üye olunması uygulama tarafından istenmeden bu talepleri gerçekleştirebilirler.

Taraftarium24 Apk İndir

Paylaştığımız bağlantı linki ile uygulamayı indirmenizin ardından uygulamayı açın. Telefon ya da bilgisayarınızda bulunan ayarlar dosyasına gidin. Güvenlik bağlantısını tıklayın. Dışarıdan gelen kaynaklara izin ver seçeneğini çalıştırın ve yazılımın cihazınıza yüklenmesini kısa bir süre bekleyin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra programı açın ve ligleri görüntülemeye başlayın.

100’den fazla kanalı izleme seçeneği ile izlemeyi istediğiniz ligi seçin. Şampiyonlar Ligi’nden Premier Lig’e kadar yerli ve yabancı tüm maçları bu uygulama aracılığı ile takip edebilirsiniz. Canlı maç yayınlarını, sorun yaşamadan izleyebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

HD kalitesinde canlı yayınlar

Yüksek ses kalitesi

Ücretsiz

Üyelik açmaya gerek yoktur

Kimlik bilgileriniz güven altındadır

Bein Sports, NBA ligi gibi paralı kanalların sunduğu karşılaşmaları takip edebilme seçeneği

Emülatör yardımıyla telefon ve tablet gibi cihazlarda maç izleme kolaylığı

Ekranın donması ve kasılma gibi sorunlar olmaz

UEFA kupası, Şampiyonlar Ligi, derbiler ve diğer tüm karşılaşmalar saniyeler içinde yüklenir

Futbol maçlarının yanı sıra voleybol, tenis ve golf, buz hokeyi gibi diğer spor dallarındaki müsabakalar da takip edilebilir.

Taraftarium24 apk uygulaması çok büyük olmadığı için tablet gibi elektronik aletlere kısa sürede yüklenmektedir. Ayrıca çok az alan kapladığı için yazılım açıkken diğer programların çalışmasında sorun yaratmaz. Futbol müsabakalarını takip ederken Whatsapp ile istediğiniz insanlar ile konuşabilir sosyal medyada bildirimleriniz gelmesi devam eder. Kesintisiz yayınları yüksek çözünürlük ile izleyebilirsiniz, tutkunu olduğunuz takımın hiçbir maçını kaçırmadan evinizin konforunda izlemeye devam edebilirsiniz.

Sağlam altyapısı dolayısıyla aynı yazılımlar içinde öne çıkan uygulamada çökme, donma, aniden kapanma ya da bunlara benzer sorunların hiçbirini yaşamazsınız. Yapılan güncellemelerle birlikte eski hatalar güncellenerek giderilmiş ve kullanıcılar uygulamayı beğenmiştir.

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