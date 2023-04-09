Telefona Bakarken Ekran Işığı Kapanmasın (%100 Çözüldü)

Telefona Bakarken Ekran Işığı Kapanmasın istiyorsanız, Telefonda resimlere bakarken ekran ışığı kapanmasın önemli diyorsanız bu yazımızı tüm detayları ile birlikte sizler için hazırladık. Film, video, maç vb izlerken sürekli ekranın Kapanmasın dan şikayet edenlerden misiniz? Bizlerde bu durumdan çok rahatsız olduğumuz için sizler için ekrana bakarken ekranın açık kalması araştırdık. Gelin hep birlikte neler yapmamız gerektiğini okuyalım.

Telefona Bakarken Ekran Işığı Kapanmasın

Telefonda resimlere bakarken ekran ışığı kapanmasın için sürekli ekrana dokunmak zorunda kalırız yada uyku modu süresini daha uzun ayarlarız. Birçok telefon modelinde tek bir ayar işe bu tür işlemlere gerek kalmadan ekrana bakarken ekranın açık kalması özelliği bulunmaktadır.

Samsung Galaxy ve diğer serilerinde “Görüntülerken ekranı açık tut” özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde sensörler ve ön kamera yardımı ile cihazı kullandığınız algılanır. Ekranı kullandığınız süre boyunca ekran açık kalacaktır. Örneğin bir film izlerken ekran kararmasın diye dokunmak zorunda kalmayacaksınız.

Telefonda resimlere bakarken ekran ışığı kapanmasın

Görüntülerken Ekranı Açık Tut Özelliğini Etkinleştirme

Ayarlar menüsüne girin. Daha sonra Gelişmiş Özellikler seçeneğine girin. Açılan ekranda Hareketler ve işaretler seçeneğini seçin. Daha sonra Görüntülerken ekranı açık tut seçeneğini kapalı konumdan açık konuma getiren.

Ekranda Resimlere Bakarken Ekran Işığı Kapanmasın

Ekranda video bakarken ekran ışığı kapanmasın arayışı içerisinde iseniz cihaz modeline göre değişiklikler göstersede yöntemler benzerdir.

Sony Xperia telefonlarda ekrana bakarken ekranın açık kalması için akıllı ışık kontrolü seçeneği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde telefonada video izlerken ekran kapanmamasını zahmetsizce sağlamış olacaksınız.

Akıllı arka ışık kontrolü nasıl açılır

Sony telefonlarınızdan Ayarlar menüsünü açın. Daha sonra ekran ayarlarını açın. Seçenekler arasından akıllı arka ışık kontrolünü bulun. Son olarak akıllı arka ışık kontrolünü kapalı konumdan açık konuma getirin.

İphone, huawei, xiaomi vb diğer marka cihazlar da telefona bakarken ekran ışığı kapanmasın nasıl yapılır sorusunun cevabı üstte bahsettiğimiz yöntemlere benzerdir. Cihazınızın Ayarlar sekmesinden benzer bir özellik varmı bakarak bulabilirsiniz. Ben Samsung ve Sony kullandığım için 2 modeldeki ayarları ayrıntılı şekilde anlattım. Sizlerde kendinize ait modellerde ayar detayını yorum bölümünden bize ulaştırabilir ve diğer ziyaretçilirimiz içinde fayda sağlamış olursunuz.

Artık ekranda resimlere bakarken ekran ışığı kapanmasın nasıl yapılır öğrendik.

Bu seçenekler üzerinden bir çözüm bulamaz iseniz Google üzerinden araştırabilirsiniz.