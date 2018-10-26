The Vampire Diaries – Vampir Günlükleri Nasıl Dizi ? (2009–2017)

IMDB üzerinde 7.7 puan alan Vampir Günlükleri dizisi konusu hakkında ufak bilgiler verdik. Dziiye başlamayı düşünenler için güzel bilgiler içerebilir, ancak spoiler sevmeyenler için önermiyoruz tabi ki...

Vampir günlükleri uzun soluklu yabancı diziler arasında yer almakla birlikte, neredeyse pek çok kişinin izlediği sevilen diziler arasında da yer almaktadır. Aynı zamanda da vampirlerin konu edinildiği ilk dizilerin arasında yer alması da bu dizinin daha çok beğeni almasını sağlamaktadır. Kurt adamlardan vampirlere, cadılardan kötülüğe pek çok farklı unsurun işlendiği bu dizi 2009 yılında hayatımıza girmiş aynı zamanda da 9 yıldır dizi sevenler için büyük bir öneme de sahip olmayı başarmıştır.

Elena, Caroline, ve Bennet liseden beri dostluklarını sürdüren üç arkadaştır. Her şey normal ilerlese de bir gün Elena’nın ailesinin trafik kazasında ölmesi ile birlikte bütün olaylar da dışarı çıkacaktır.

Vampir Günlükleri Konusu

Stefan ve Damon genç yaşta başka bir vampirin dönüştürülmesi ile birlikte oldukça korkunç vampire dönüşmüşlerdir. Bu bakımdan da zaman içerisinde kendilerini durultmak ve daha sonrasında da daha iyi bir vampir olmak için de elinden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacaklardır. Bir gün Damon’un Elena’yı görmesi ile olaylar başlayacaktır. Elena onun için hayatının aşkıdır. Bunun en temel sebebi ise yıllar önce ona tıpatıp benzeyen birine aşık olmuştur. Ancak kendisinin yaşlanması ve onunda ölmesi ile birlikte de yıllar sonra yeniden yüzüne aşık olduğu kadını da görebilecektir. Bu bakımdan da kazadan da onu kurtaran da Damon olacaktır.

Hayatının aşkı için büyük bir savaş veren ve aslında yüreği iyi ancak icraatları ile kötü bir vampir görünümüne erişim sağlayan Damon kardeşinin iyi bir vampir olması ile birlikte kendine çeki düzen vermeyi de aklına koymaktadır. Elena ise onu değiştirecek tek kadın olma özelliği taşımaktadır.

Cadılar da İşin İçinde

Bonnie siyahi bir cadıdır. Ancak cadı olduğunu anlaması ise uzun sürmeyecektir. Cadıların en büyük sorunu ise vampirlerdir. Ama Damon ve Stefan artık onlar için oldukça iyi bir dosttur. Bonnie ise büyük cadıların desteği ile de hem vampirler için savaşıyor aynı zamanda da Stefan ve Damon’u da korumaktadır. Kısa zaman sonra Elena hem Damon hem de Stefan arasında bir aşk olacaktır. Her ne kadar ilerleyen sezonlarda Stefan ile Caroline büyük bir aşk yaşasa da başka bir vampir tarafından dönüştürülen Caroline daha sonrasında Stefan’ın desteği ile de iyi bir vampir olmayı da başaracaktır.

Elena da daha sonrasında aşkı için vampir olmayı göze alacak aynı zamanda da daha sonrasında da büyük aşkı için büyük acılar da yaşayacaktır. Tüm bu olaylar yaşanırken kurt adamların da cadıların da aynı zamanda da vampirlerin de savaşı artık daha büyük bir hal almaktadır. Bu savaşın ortasında ise Bonnie’nin de Elena’nın da etkisi oldukça büyüktür. Pek çok kez ölüm ile burun buruna geren vampir kardeşler belki de aşkları ile belki de dostlukları ile oldukça gizem ve gerilim dolu maceralar ile sizleri etkisi altına almayı da başarmaktadır.

Elena kardeşinin ölümü ile tek varlığı olan Damon ve Stefan ile de hem aşk hem de dostluk ilerletmektedir. Bu bakımdan da maceranın en doruk noktalarında da bu dizi ile erişim sağlamanız da muhtemel bir hale gelmektedir. Vampir günlükleri ile birlikte bir ölümün ne kadar ölümsüz olabileceği de düşmanlara karşı nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de son derece önemli olmakla birlikte kişilere de hayata dair oldukça önemli çıkarımları kazandırması ile dikkat çekmektedir. Bu bakımdan da pek çok yabancı dizi sever için de önemli bir yapıt haline gelebilmiştir.

IMDB üzerinde 7.7 gibi ciddi bir puan alan Vampir Günlükleri bu tarzda dizi sevenler için kaçırılmaz gibi görünüyor. Siz bu dizi hakkında neler düşünüyorsunuz ?