Ücretsiz Mobil Uygulamalar Nasıl Kazanç Sağlar? - Teknofeed.COM

Mobil uygulamaların birçoğu kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulama mağazasından hiçbir ücret ödemeden uygulamayı indirebilir. Peki ücretsiz mobil uygulamalar nasıl kazanç sağlar?

Mobil Uygulamalar Nasıl Kazanç Sağlar?

Ücretsiz olarak sunulan mobil uygulamalar, uygulama geliştiricilerinin veya sağlayıcılarının başka bir şekilde kazanç beklediklerini gösterir. Mobil uygulama geliştirmeye odaklanan şirket veya uygulama geliştiricisinin, ücretsiz uygulamaların kar elde etmeyi nasıl başardığını bilmesi çok önemlidir .

Ücretsiz olarak sunulmasına rağmen uygulamalarından kar elde etmeyi başaran birçok popüler mobil uygulama var. Başarılı uygulama para kazanma stratejilerinin nasıl planlanacağını ve seçileceğini bilmek ve ayrıca entegre edilecek yazılım araçlarını bilmek önemlidir. Aşağıda, uygulama geliştiricileri tarafından ücretsiz uygulamalar sağlayarak kar elde etmek için kullanılan iyi bilinen para kazanma stratejilerinden bazılarını size veriyoruz.

Tavsiye pazarlama

Reklam

Abonelik modeli

Uygulama içi satın alma

Kitle sermayesi

Kefillik

E-ticaret ve uygulama ürünleri

Eposta pazarlama

Ücretli Uygulamalar ve Ücretsiz (Freemium) Uygulamalar

Günümüzde akıllı telefonlar ile tatil rezervasyonu, kişisel iletişim, oyun, sohbet, video kayıt, video edit, yemek siparişi gibi birçok işlemi çok kolay bir şekilde yapabiliriz.

Uygulamaların artan kullanımı ile mobil uygulama geliştiricileri, pazarda rekabet edebilmek için zengin özelliklere ve işlevselliğe sahip mobil uygulama geliştirmeye odaklanmaktadır.

Yapılan bazı araştırmalara göre App Store ve Play Store’daki uygulama sayıları artmaya devam ediyor ve önümüzdeki süreçte de devam edecek. Üstelik hem yayınlanan hem de yayınlanacak uygulamaların çok büyük bir bölümü ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor.

Bazı araştırma raporlarına göre, hem App store hem de Play Store’daki uygulamaların sayısı artmaya devam ediyor ve bununla birlikte, mobil uygulama gelirinin artması bekleniyor, üstelik en üst düzey mobil uygulamalar ücretsiz olarak sunulacak. Elbette bu uygulamaların sürekliliği için bir kazanç sağlaması gerekiyor. Peki mobil uygulamalar nasıl kazanç sağlar?

Ücretsiz olarak sunulan uygulamalar arasında en popüler olanları oyun uygulamalarıdır. Bu uygulamalar oyun içi satışlar ile ücretli ve ücretsiz kullanıcılar arasında bir çizgi çekilir. Oyuna ücret yatıran kullanıcılar daha avantajlıdır.

Ücretsiz uygulamalardan para kazanmak için en iyi para kazanma stratejisini seçmek gerekir. Mobil uygulama geliştirme sırasında uygulama geliştiricileri de en iyi para kazanma stratejisini seçmek için bazı istatistiksel verilerden yararlanılabilir. Uygulama geliştiricileri tarafından kullanılan popüler para kazanma stratejilerinden bazıları şunlardır.

Reklam

Günümüzde mobil reklamlar, ücretsiz uygulamalardan kar elde etmenin en yaygın ve en kolay yoludur. Reklamların çoğu, tıklama başına, yükleme başına veya gösterim başına gelir getiren yerleşik reklamlar sağlar. Video reklamlar, banner reklamlar, geçiş reklamları, yerel reklamlar ve teşvik edilmiş reklamlar dahil olmak üzere mobil uygulamalar tarafından kullanılabilecek farklı türlerde reklam vardır. Bu reklamları en kolay Google Adsense üzerinden sağlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, reklam modelinin, uygulamadaki içeriği bozabilecek ve kullanıcıları rahatsız edebilecek dezavantajları vardır. Ayrıca, çok az sayıda kullanıcı bu reklamları tıkladığı için reklamların verimli bir şekilde kullanılması etkisiz hale gelmiştir. Bu para kazanma stratejisi modeli yalnızca çok sayıda kullanıcısı olan uygulamalarda etkili olabilir ve bu model yeni başlayanlar için çokta karlı sayılmaz.

Referans Reklamlar (Referral Marketing) – Satış Ortaklığı

Tavsiye pazarlaması veya referans reklamlar olarak adlandırılan bir para kazanma yöntemi daha vardır. Aslında reklam modeliyle de benzerdir. Ancak bu sistem temelde satış ortaklığı olarak da adlandırılabilir. Yani satış ortaklığı yapılan şirketin bilgi içeriği mobil uygulamaya yerleştirilir ve yüklemelere ve tıklamalara dayanarak uygulama sağlayıcısı ödeme yapar. Ödeme gelir modeline göre değişiklik gösterir.

Satış ortaklığı modeli, uygulama içi reklamcılık, başka bir uygulamanın tanıtımı ve uygulama içi mağazalar aracılığıyla reklamcılık hizmetleri ve ürünleri gibi mobil uygulama geliştirmede çeşitli şekillerde kullanılabilir. Satış ortaklığı pazarlamasında kullanılan kampanyalardan bazıları, tıklama başına maliyet (TBM), gösterim başına maliyet (BGBM), yükleme başına maliyet (TÜFE) ve görüntüleme başına maliyettir (GBM).

Uygulama İçi Satın Alma

Uygulama içi satın alma, ücretsiz mobil uygulamalardan kazanç sağlamanın en kolay yollarından biridir. Fiziksel ve sanal öğeler satmak, premium bonuslar ve işlevsellik sunmak, yeni uygulama içerikleri açmak ve ayrıca reklamları engellemek mümkündür. Tüm işlemler uygulama mağazası tarafından yönetilir ve sahibine bir komisyon verilir.

Uygulama içi satın alma stratejisi abonelik, fiziksel malzeme ve fiziksel olmayan malzeme olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Örneğin, mobil video oynatıcı ücretsiz bir uygulamadır ve çeşitli reklamlar vardır. Rahatsız olan kullanıcı uygulama içi satın alımla birlikte reklamlardan kurtulabilir.

Ücretsiz uygulama modellerinin en büyük dezavantajı, yalnızca çok sayıda kullanıcısı olan en iyi uygulamalar için kazançlı ve makul olmasıdır.

Abonelik Modeli

Abonelik modeli çoğunlukla ses ve video içeriği, bulut hizmetleri ve dijital haber kanalları sunan uygulamalarda bulunur. Bu modelle kullanıcılar, abonelik modellerine göre içeriğe erişim sağlayabilir.

Bununla birlikte, bu modelin tek dezavantajı, uygulamanın pazarda rekabet edebilmek ve üst düzey abone hizmetleri sağlamak için güncel ve yeni içerik sunmak için ayrıntılı içerik stratejilerine ve kaynaklara sahip olması gerektiğidir.

Eposta Pazarlama

Bu, mobil uygulama geliştirmede ücretsiz uygulamalarla gelir elde etmek için her zaman en karlı stratejilerden biri olmuştur. Bu teknikte, kullanıcının verileri toplanır ve abonelik seviyesini artırmak için pazarlama materyalleri olan kullanıcılara e-postalar gönderilir. Kullanıcı tutma oranı düştüğünde e-posta stratejisi çok yararlı olmaktadır.

Bu yöntemle birlikte kullanıcıları en son özellikler, indirimler ve fırsatlar hakkında bilgilendirmek içinde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, e-posta pazarlamasının geniş kullanımı ile markalar için çok yararlı ve yeni başlayanlar için daha efektif durumdadır.

Şu an itibariyle, diğer tüm stratejiler arasındaki uygulama içi reklamlar, en yüksek kar ve gelir getiren model olarak en üst sırada yer almaktadır. Tüm modelleri artıları ve eksileri ile birlikte değerlendirmeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur.