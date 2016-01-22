Uzun Zamandır Beklenen Amazon Türkiye Nihayet Açıldı !

Uzun zamandır beklenen Amazon Türkiye mağazası nihayet bugün itibari ile hizmete açıldı. İşte detaylara gelin yakından bakalım.

Evet bu sabah itibari ile Amazon Türkiye aktif satışlara başladı ! Amazon.com.tr üzerinden güzel bir duyuru yazısı ile faaliyetlerine başlayan dünyaca ünlü e ticaret devi Amazon, artık ülkemizde de uygun fiyatlar ve kaliteli müşteri hizmetleri ile alışveriş sevenleri mutlu etmeye devam edecek. Türkiye piyasasına daha erken girmesi beklenen Amazon, ancak son dönemlerdeki dolar kuru dalgalanması sebebi ile Türkiye mağazası açılışını biraz erteleyen Amazon nihayet bugün itibari ile faaliyetlerine başladı. İşte detaylar…

Türkiye pazarı için fiyat konusunda oldukça rekabet sağlayacak olan Amazon Türkiye mağazası ilk günden bomba gibi indirimlerle adından söz ettirmeye başladı diyebiliriz. Apple firmasından sonra 1 trilyon dolar değerine ulaşan ikinci firma olma niteliği taşıtan Amazon, ülkemize aşağıdaki güzel bir duyuru ile satışlara devam ediyor. Ancak şuan için stoklarının az olduğunu gözlemlesek de yakında zamanda tüm sorunlar giderilecek ve her sene Kasım aylarında olan Black Friday sürecine bomba gibi girileceğini düşünmekteyiz.

Bugün sabaha karşı 05.00 saatlerinde açılan Amazon Türkiye mağazası, amazon.com.tr milyonlarca ürün ve uygun fiyat politikası ile satışa yapmaya devam ediyor. İlk gözlemlediğimiz indirimli ürünler iPhone 8 6000 TL, PS4 Pro 2000 TL Xiaomi Mi 6 1600 TL gibi rakamlara satışa çıktı ve kısa süre içerisinde tükendiğini belirtmeliyiz. İhtiyacınız olan ürünleri uygun bulduğunuz anda vakit kaybetmeden almanızı öneriyoruz aksi halde başkası sizden önce davranıp indirimleri tüketebilir.

50 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo

50 TL ve üzeri yaptığınız alışverişler de standart kargo hizmeti şuanlık ücretsiz olarak sunuluyor. Bin üzerinde de farklı satıcının şuanlık yer aldığı Amazon Türkiye mağazasında oldukça rekabetçi fiyatlar yer almakta olduğu belirtmeliyiz. Hepsiburada, Vatan gibi Türkiye’de senelerdir faaliyet gösteren rakipleri bakalım bu fiyatlar konusunda nasıl davranacak göreceğiz.

7 Gün 24 Saat Müşteri Hizmetleri Aktif

Türkiye’deki müşteriler, Amazon Alışveriş mobil uygulaması sayesinde, web sitesi ya da mobil tarayıcılar üzerinden istedikleri zaman, istedikleri yerde güvenli ödeme ile rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Ayrıca, siparişlerini kolaylıkla takip ederek, diledikleri zaman 7 gün 24 saat müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilecek ve kullanıcı yorumlarını okuyarak arzu ettikleri şekilde her geçen gün büyüyen ürün yelpazesini inceleyebilecekler.