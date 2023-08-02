Veri Görselleştirme Aracı Power BI ile Rapor Oluşturma

Power BI; hem ekipler, hem de bireyler için geliştirilmiş, çok yönlü bir iş zekâsı paketidir. Veri görselleştirme, raporlama ve benzeri çok sayıda işlevin bir araya geldiği Microsoft Power BI; gerek akıcı dağıtım ve yayın özellikleri, gerekse Microsoft’a ait hizmet ve ürünlerle senkronize olabilmesi ile ön plandadır.

Güvenilir bulut hizmetlerinden biri olarak karşımıza çıkan Power BI; iş süreçlerinin optimizasyonu, takibi, analizi ve değerlendirilmesi noktasında büyük öneme sahiptir.

Power BI Nedir? Power BI Ne İşe Yarar?

Özet bir açıklama yapmamız gerekirse, Power BI nedir? Sorusunu şöyle cevaplayabiliriz:

İş analitiği ve iş zekâsı platformu olan Power BI; teknik bilgisi yeterli olmayan çalışanlar için veri toplama, analiz, görselleştirme, paylaşma ve benzeri görevleri kolaylaştıran, efektif bir çözümdür. Son derece modern, yenilikçi ve etkili self servis araçlardan biri olarak varlık gösteren Microsoft Power BI, Excel kullanımına âşinâ olan herkes için oldukça basittir.

PowerBI.com ise Microsoft’un yönettiği paylaşımlı servistir. Outlook, HotMail, Gmail gibi hesaplarla kullanılamayan Power BI için, Microsoft Office 365 Developer hesabı gerekir.

Power BI Avantajları Nelerdir?

Hem web tarayıcıları hem de mobil üzerinden pratik bir şekilde kullanılabilen Power BI rapor oluşturma, panoları birleştirme gibi onlarca fonksiyonu bir arada sunar.

Bu doğrultuda, bazı Power BI avantajları şöyle sıralanabilir:

Bilgilerin etkileşimli görseller hâline getirilmesini sağlar.

Hem bulut hem de fiziksel ortamlardaki 70’den fazla kaynağa bağlanabilir.

Geliştiricilere, veri bilimcilere kapsamlı raporlar oluşturma imkânı tanır.

Görsel koleksiyonlara sahip pano ve raporlar meydana getirme olanağı verir.

Grafik ve çizelgeler hazırlamayı mümkün kılar.

Raporların başkalarıyla paylaşılmasını destekler.

Pro sürümü ise; Azure Machine Learning gibi veri hizmetleriyle ortak çalışma alanı oluşturabilme, farklı Microsoft çözümleri ile entegrasyon, ekip arkadaşlarıyla işbirliği gibi çeşitli özellikler de barındırır.

Metin analizine erişim, görüntü tanıma, makine öğrenimi modelleri oluşturma, büyük dosyalarla çalışma ve buna benzer birçok ayrıcalığa Power BI ile kavuşmak mümkündür.

Power BI Rapor Oluşturma Nasıl Yapılır?

Bütün verilerinizi Power BI rapor oluşturma fonksiyonu sayesinde görselleştirerek ortak paydada buluşturabilirsiniz. Böylelikle daha bütüncül bir bakış açısıyla, geniş perspektiften, kolayca değerlendirme fırsatı yakalarsınız.

Bunun için tercih edebileceğiniz en pratik çözümlerden biri ise Power BI ERP entegrasyonlarıdır. Söz konusu uygulamalar, Power BI ile rapor oluşturma ve analiz dâhil tüm özellikleri şirketinize sunar.

Workcube, Canias, SAP, Logo, DİA ve daha birçok ERP çözümü, Power BI ile sorunsuz biçimde entegre olabilir.

Power BI ERP Entegrasyonu ile İş Süreçlerinizi Farklı Bir Boyuta Taşıyın!

Her ihtiyaca yönelik dijital çözümleriyle projelere değer katan Mavvo, ERP yönetimini Power BI avantajlarıyla buluşturarak işinize bambaşka bir yenilik getiriyor.

Büyük veri setlerini gereksiz zaman harcamadan, başarıyla analiz etmek isteyenler, Power BI rapor oluşturma sayesinde bu hedefine kolayca ulaşıyor.

Karar alma, bilgi analizi ve değerlendirme süreçlerine pratiklik katan Power BI; performansın sürekli olarak izlenmesi, doğru metriklerle gerçeğe uygun olarak ölçülmesi ve iyileştirilmesi gibi konularda da kritik rol üstleniyor.

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