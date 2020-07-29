VPN İle Engeller Nasıl Kaldırılır? - Teknofeed.COM

VPN ağı kullanıcı ve sunucu arasındaki gizliliği sağlarken, kullanıcının anonim bir IP adresi olmasına da imkan vererek, güvenilir kullanım alanı oluşturmaktadır. İnternetteki yasakları ve engelleri aşmanızı sağlayacak olan en iyi VPN servisi, yasaklardan kurtulma ve istediğiniz sunucuya güvenle bağlanma imkanı sağlarken, sanal bir geçiş sağlamaktadır.

VPN Servisi Neden Tercih Edilmelidir?

VPN uzmanı, kullanıcının ve sunucunun arasındaki sanal köprüyü sağlarken aynı zamanda cihazdaki verilerin de şifrelenerek korunmasına imkan vermektedir. Bu sayesinde kullanıcı, internet dünyasında iz bırakmadan, takip ve kontrol edilmeden sitelere giriş yapabilmektedir. VPN ağı, aynı zamanda kullanıcının internetteki zararlı yazılımları da önceden fark etmesini sağlayacak, güvenli bir kullanım alanı oluşturması için idealdir.

Teknik bilgi olmadan sadece VPN uygulamasını indirerek, kısa zamanda yasaklı ve engelli sitelere giriş yapma hakkı elde edilebilmektedir. Birçok yabancı internet kanalı, dizi, film alanları, indirme siteleri ve iletişim alanlarına giriş yapılarak cihazınız koruma altındayken geniş bir kullanım alanı oluşturmanıza imkan vererek, sizi de koruma altına almaktadır.

VPN Güvenlik Duvarı Özellikleri

Her ağ bağlantısının ve IP adresinin güvenlik duvarı bulunmaktadır. Çoğu kullanıcının aklına takılan bu güvenlik duvarının kaldırılması sonucu, zararlı yazılımlar ya da takip erişimlerinin kolaylaşma imkanıdır. Ancak en iyi VPN servisi, bu noktada IP adresini anonim kullanmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmış ve doğal olarak güvenlik duvarından geçerken kimlik bilgilerinize erişimi imkansızlaştırmıştır. Aynı zamanda cihazınızdaki verilerin şifrelenmesiyle birlikte, hem hızlı hem de güvenilir bir kullanım alanının oluşmasını sağlamakta, casuslara veya siber saldırılara asla imkan vermeden, aynı zamanda devlet denetim sistemlerine de takılı kalmadan rahat bir kullanım alanı sağlamanıza imkan verecek şekilde düzenlenmiştir.

Sansür Ve Yasakları Kaldırma Özelliği

Çevrimiçi kullanımda birçok Türkiyeli kullanıcının takıldığı sorunlardan biri de sansür alanıdır. Bu sansürler hem yabancı ülkelere girişin engellenmesi hem de sunucunun diğer ağlarla etkileşime geçememesine neden olmaktadır. İnternet bağlantı hızınızı artırırken, sansürlerin aşılmasını ve global alandaki birçok siteyle etkileşim kurulmasını sağlayacak şekilde özelliklere sahiptir. Sansürsüz ve yasaksız sitelere giriş yapılarak, takip ve casusluk olmadan sitelere güvenli bir şekilde giriş yapabilir, içerikleri ve videoları inceleyebilirsiniz. VPN uzmanı bu alanda size en iyi servis imkanlarını sağlarken, kısa yoldan internet ağlarına erişim imkanı bulmanıza da olanak verecektir.

VPN Kullandığınız Anlaşılır Mı?

VPN kullanımı sitelere bağlanırken ya da ülke sınırları içerisinde gezinirken anlaşılmamaktadır. Ancak yasa dışı bir suç işlediyseniz, bilişim sistemleri üzerinden neler yaptığınız anlaşılacağı için kayıtları tutmasa da, bilgisayar üzerinden veriler tutulabilmektedir. Özel ağ kullanıldığı siteler ya da diğer kullanıcılar tarafından anlaşılmaz, etkileşim kurabileceğiniz şekilde IP adresleriniz değişerek, ülkelerin alışveriş sitelerinden, haber sitelerine kadar birçok alanla kısa zamanda etkileşim kurabilirsiniz.