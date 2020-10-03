Windows 10 Artık SSD Arızalanmak Üzereyse Kullanıcıları Uyaracak

Microsoft, düzenli aralıklarla Windows 10 SSD sistemine yeni özellikler sunuyor ve şimdi şirket, kullanıcıları başarısız olmak üzere uyaracak yeni bir özellik ekleyeceğini doğruladı. Bu, kullanıcılara verilerini bulut depolamaya kopyalamak veya yedeklemek için yeterli zaman verecektir.

NVMe SSD Sürücüleri

Derleme 20266’da sunulan özellik, yeni bir depolama durumu izleme işleviyle Geliştirme Kanalındaki test kullanıcılarına sunuldu. Bu özellik, NVMe SSD’lerle çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Satış sonrası bir SSD, bir NVMe SSD sürücüsünün sağlığını izleyen bir yardımcı yazılımla birlikte gönderilebilir, ancak Windows’un kendisi sürücüyü izlemez. Bu test özelliğinde, Windows 10, izleme süreçlerine NVMe SSD sürücüleri ekleyecek ve arıza olup olmadığını size bildirecektir. Daha sonra Depolama için Windows 10 Ayarları menüsüne giderseniz (Ayarlar> Sistem> Depolama> Diskleri ve birimleri yönet> Özellikler), söz konusu SSD sürücüsünün güvenilmez olarak listelendiğini görürsünüz. Bu durumda her şeyi yedeklemeniz tavsiye edilir.

Disk, kullanılabilir ömrünün sonuna geliyorsa, özellik, kullanıcılara arıza riski hakkında bir uyarı verecektir. Ayrıca, veri kaybını önlemek için kullanıcılara sürücüdeki her şeyin yedeğini almalarını tavsiye eder. Uyarı mesajı, Ayarlar’da bulunan “Diskleri ve birimleri yönetin” içindeki Özellikler’e bağlanacaktır. Buradan, kullanıcı SSD hakkında ayrıntılı bilgi ve tahmini kalan ömür alabilecek.

Yakında çıkacak olan Windows 10 Build 20226, Telefonunuz ayarlarına yönelik bir güncellemeyle birlikte gelir ve tüm bağlantılı cihazlar için bir hub sunar. Birkaç başka değişiklik ve iyileştirme ve birkaç hata düzeltmesi var.