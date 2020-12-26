Windows 10'da SmartScreen Filtresi Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

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Windows 10’da SmartScreen Filtresi Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

ECE
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Windows 10’da SmartScreen Filtresi Nasıl Devre Dışı Bırakılır?
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Windows 10, birçok yerleşik güvenlik özelliği ile birlikte gelir ve bunlardan biri SmartScreen Filtresidir. Windows Defender ile program taramalarına sahip bilgisayarın güvenliğinin yanı sıra, özellik ayrıca kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım web sitelerini engellemek için Microsoft Edge ile entegre olur. Ancak, herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu, yalnızca erişmeye çalıştığınız programın temiz olduğundan eminseniz yapmanızı tavsiye ederiz, aksi takdirde bilgisayarınız risk altında olabilir. Bu yazıda, Windows 10 bilgisayarınızda SmartScreen filtresi özelliğini nasıl devre dışı bırakacağınızı göstereceğiz. Ancak daha fazla işlem yapmadan önce, burada özelliğin bir açıklaması bulunmaktadır.

SmartScreen Filtresi Nedir?

SmartScreen Filtresi, Windows işletim sisteminde ilk olarak Windows 8.1 ile sunulan yerleşik bir özelliktir. Standart anti-virüs programlarının üstünde ek bir özelliktir. Güvenli olmayan programların yanı sıra güvenli olmayan web sitelerine karşı koruma sağlar.

Bununla birlikte, güvenli olmayan bir şey bulduğunda size sadece bir uyarı mesajı verir, ancak SmartScreen’i atlayarak uygulamayı kurmaya veya web sitesine erişmeye devam etme seçeneği vardır. Bu özellik, acemi veya deneyimsiz kullanıcılar için yararlı ve önemli olsa da, teknoloji meraklısı kullanıcılar için can sıkıcı olabilir ve üretkenliği engelleyebilir.

SmartScreen Filtresi

SmartScreen Filtresi Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

  1. Adım: Windows 10 bilgisayarınızda Ayarlar uygulamasını açın. Orada, “Güncellemeler ve Güvenlik” seçeneğini tıklayın.
  2. Adım: Şimdi, sol bölmeden Windows Güvenliği seçeneğini tıklayın ve sağ bölmede “Uygulama ve Tarayıcı Kontrolü” nü tıklayın.
  3. Adım: Bundan sonra, “İtibar tabanlı koruma Ayarları” nı tıklayın.
  4. Adım: Şimdi, SmartScreen Filtresi özelliğini üç seçenek için devre dışı bırakın – Yerel uygulamalar ve dosyalar, Microsoft Edge ve Microsoft Store’u kapatarak.

Bu kadar. Windows 10 bilgisayarınızda SmartScreen Filtresi seçeneği artık devre dışı bırakılmıştır. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi, eşyalarınızla sizi rahatsız etmiyorsa veya rahatsız etmiyorsa, güvenlik amacıyla özelliği açık tutmanızı tavsiye ederiz.

Bir önceki yazımız olan Windows 10'da Denetim Masası'nı Açmanın 5 Yolu başlıklı makalemizde windows 10 denetim, windows 10 denetim masası kısayol ve windows 10 denetim masası nasıl açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

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