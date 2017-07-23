Xiaomi Redmi Note 7 Pro Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi 2019 yılına bomba gibi giriş yaptı desek yanlış olmaz. Yeni amiral gemisi mi 9'dan sonra şimdi de Redmi Note 7 modellerini teknoloji sevenlere tanıttı. İşte detaylar...

Tüm dünyada her geçen gün ününe ün katan Xiaomi markası, yeni telefonlarını tanıttı. Redmi Note 7 Pro modelinde Snapdragon 675 işlemcisini kullanan Xiaomi’nin yeni telefonu tam 48 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Redmi Note 7 Pro’nun ilk başta tasarımına göz attığımızda arka kısmı dikkatimizi çekiyor. Son dönemlerin modası olan renk geçişlerine sahip arka kapak tasarımı bu cihaz üzerinde de kullanılmış durumda. Degradeli arka tasarımı sayesinde oldukça dikkat çekici bir hale bürünen Redmi Note 7 Pro, parlaklık olayını beğenmeyen kullanıcılar için eksi puan alabilir. Fakat firma bunu düşünmüş ki, düz nat siyah bir arka plana sahip cihazı da satışa sunulacağı belirtildi.

Üç farklı renk seçeneği ile satılacak

Kırmızı, bulutlu mavi ve meşhur uzay grisi renkleri ile satışa sunulacak olan Redmi Note 7 Pro, yine son zamanların meşhur tasarımı olan damla çentiği ile tasarlanmış durumda.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi cihaz gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden almakta. 4 GB ve 6 GB ram seçenekleri ile satışa sunulacak olan Redmi Note 7 Pro, hafıza olarak iki farklı seçenekle satışa sunulacak. 64 GB ve 128 GB depolama seçeneklerinden dilediğinizi seçme şansına sahip olacaksınız.

Kutusundan ilk çıktığında MIUI 10 arayüzü ile çıkmakta ve Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelmekte. 4.000 mAh’lik dev bir pile sahip olan Redmi note 7 Pro telefonu, hızlı şarj 4 desteği de entegre edilmiş.

Xiaomi Redmi note 7 Pro cihazını sahip olduğunuzda onunla birlikte birde fotoğraf makinası almış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Çünkü tam 48 megapiksel çözünürlüğüne sahip arka kamera ile mükemmel fotoğraflar çekme şansına erişebileceksiniz. Sony IMX586 sensörü entegre edilen cihaz ile düşük ışıkta bile harika fotoğraflar çekebilceksiniz.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro Fiyatı

Özelliklerinden bahsettik, evet bizce de harika yeteneklere sahip bir cihaz. Ama gelelim en önemli kısma. Bu güzel cihazın fiyatından ne haber ?

Bugün itibari ile sadece Hindistan üzerinde satışa çıkan cihazın 4 GB ram ve 64 GB depolama ile satılan modeli 13.999 rupi olarak satılmakta. Yani 196 dolara tekabül etmekte bu cihazın değeri, ancak Hindistan’da ! 6 GB ram ve 128 GB depolamaya sahip olan model ilse 16.999 rupi olarak satılmakta. O da 238 dolar gibi bir ücret yapıyor.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro, ülkemize giriş yapar ise; TRT vergileri, ÖTV, KDV derken 2500 TL üzerinde bir fiyata çıkış yapacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz ?