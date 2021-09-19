Akıllı telefon kullanıcılarının en sık karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi de, otomatik döndürme açık olduğu halde ekran dönmüyor konusudur. Akıllı telefonlarda bulunan otomatik döndürme özelliği, telefonların kullanımını birçok açıdan daha faydalı bir hale getirmektedir. Özellikle oyun oynarken ya da video izlerken otomatik döndürme özelliğini kullanmak gerekmektedir.

Otomatik Döndürme Açık Olduğu Halde Ekran Dönmüyor Sorunu

Akıllı telefonların ekranlarının dönmemesi durumlarında ise öncelikle bazı kontrollerin yapılması, bu sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Akıllı telefonlarda otomatik döndürme özelliğini açıp, kapatmak işlemi ise telefonların ayarlar kısmı, ekran ayarlarından pratik bir şekilde yapılabilmektedir.

Peki, Otomatik döndürme açık olduğu halde ekran dönmüyor sorunu nasıl çözülür?

Otomatik Döndürme Açık Olduğu Halde Ekran Dönmemesi Sorunu Nasıl Çözülür?

Otomatik döndürme açık olduğu halde ekran dönmesi sorunu nasıl çözülür sorusu, birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından sorulmaktadır. Akıllı telefonlarda ve cihazlarda bulunan otomatik döndürme özelliği, bazı durumlarda otomatik döndürme özelliği açık olduğu halde, ekranın dönmemesi sorunu sıklıkla yaşanmaktadır. Bu sorunu gidermek içinse, bir takım pratik çözüm yolları mevcut bulunmaktadır. Bu bağlamda bu sorun ile karşılaşıldığı zaman yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Akıllı telefonlarda otomatik döndürme özelliği çalışmadığı durumlarda yapılması gereken ilk kontrollerden birisi, bu özelliğin açık olup olmadığına bakmak olmalıdır.

Bu özelliği, telefonda açılan uygulamanın destekleyip, desteklemediği konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Çünkü bazı uygulamalarda, akıllı telefonlarda ki otomatik döndürme özelliği çalışmamaktadır.

Akıllı telefonda yer alan zoom özelliğinin açık olması sağlanmalıdır.

Bu sorunun giderilebilmesi için yedek alındıktan sonra telefona reset atma işlemi, en iyi çözüm yollarından birisi olmaktadır.

Bütün bunlar denendikten sonra hala çözüm sağlanamadı ise akıllı telefonun donanımdan kaynaklanan bir sorun olduğu söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda ise yapılması gereken en iyi şey akıllı telefonun yetkili bir servise götürülmesi gerekliliğidir.

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Otomatik Döndürme Açık Olduğu Halde Ekran Dönmemesi Sorunu Nasıl Çözülür?

Otomatik Döndürme Özelliği Ekran Kısayolu Nedir?

Otomatik döndürme özelliği ekran kısayolu nedir? Sorusu, sıklıkla sorulmaktadır. Akıllı telefonlarda ekranın daha elverişli olarak kullanılmasını sağlayan otomatik döndürme özelliği ekran kısayolu ile de pratik bir şekilde açılabilmektedir. Bunun içinse ekran kısayollarında bulunan otomatik döndürme özelliğini aktif ya da pasif hale getir butonu kullanılmaktadır. Akıllı telefonların hızlı menü ayarları kısmında bulunan, ekran kısayollarına ise telefon ekranları aşağı ya da yukarı doğru kaydırılarak kolaylıkla ulaşılmaktadır.

Kaynak: Google

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