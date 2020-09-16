Cep Telefonunu Android TV Ekranına Yansıtma

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Hiç akıllı telefonunuzun ekranını Android TV’nize nasıl yansıtacağınızı merak ettiniz mi? Bu bölümü büyük ekranda izlemek veya fotoğrafları büyük bir gruba TV’de göstermek ya da belki de sadece bir oyun oynamak istiyorsanız, akıllı telefonunuzun Android TV ekranına yansıtma çok önemlidir.
Android TV’niz varsa akıllı telefonlarınızdan, tabletlerinizden veya dizüstü bilgisayarlarınızdan TV’nize kolayca içerik yayınlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdan TV’nize nasıl ekran yayınlayacağınızı öğrenmeye başlamadan önce, TV’nizin Miracast veya benzer bir protokolü desteklemesi gerekirken, birkaç Android TV yerleşik bir Chromecast veya Miracast desteğiyle gelir. İşte Android TV ekranına yansıtma yöntemi;
Alternatif olarak, Ekranı Yayınla seçeneğini veya Akıllı Paylaşımı (Samsung cihazları için) seçmek için bildirim gölgesini kullanabilirsiniz. Birkaç saniye sonra, Android telefonunuzun ekranı büyük ekranda görünecektir.
Yayını durdurmak için cihazınızda Yayınla -> Bağlantıyı Kes’i seçin. Telefonunuzda anahtar varsa Kablosuz Ekranı da kapatın. Hepsi bu kadar, içeriği telefonunuzun küçük ekranında izlemek yerine artık büyük bir TV’de izleyin. Bu elbette bir Android cihaza ihtiyaç duyar, iPhone’lara değil. Android tabletler için de çalışıyor.