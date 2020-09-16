Cep Telefonunu Android TV Ekranına Yansıtma

Hiç akıllı telefonunuzun ekranını Android TV’nize nasıl yansıtacağınızı merak ettiniz mi? Bu bölümü büyük ekranda izlemek veya fotoğrafları büyük bir gruba TV’de göstermek ya da belki de sadece bir oyun oynamak istiyorsanız, akıllı telefonunuzun Android TV ekranına yansıtma çok önemlidir.

Android TV’niz varsa akıllı telefonlarınızdan, tabletlerinizden veya dizüstü bilgisayarlarınızdan TV’nize kolayca içerik yayınlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdan TV’nize nasıl ekran yayınlayacağınızı öğrenmeye başlamadan önce, TV’nizin Miracast veya benzer bir protokolü desteklemesi gerekirken, birkaç Android TV yerleşik bir Chromecast veya Miracast desteğiyle gelir. İşte Android TV ekranına yansıtma yöntemi;

Telefonunuzun Ekranını Herhangi Bir Android TV’ye Nasıl Yayınlayabilirsiniz?

Akıllı telefonunuzu bir Wi-Fi’ye bağlayın ve aynı Wi-Fi’yi TV’ye de bağlayın. Hem Android akıllı telefonunuzun hem de TV’nin aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

TV’nizde Ayarlar -> Ağ’a gidin ve Miracast veya Ekran Yansıtma seçeneğine girin. Bazen Uygulamaların kendisinde listelenir. Bazı Android TV’ler aslında herhangi bir ayara ihtiyaç duymaz, akıllı telefonunuzda yayın yapmak için TV’yi aramaya başlayabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdaki Ayarları başlatın ve Kablosuz Ekran seçeneğini etkinleştirin. Kablosuz Bağlantılar veya Diğer Ağ bağlantıları altında bulunabilir. Yansıtma seçeneğini bulmak için ayarlarda Cast veya Wireless Display araması yapabilirsiniz.

Bulduğunuzda açın ve ekranı yayınlamak için TV’yi aramasına izin verin. Bağlanmak için listeden Android TV’nizi seçin.

Alternatif olarak, Ekranı Yayınla seçeneğini veya Akıllı Paylaşımı (Samsung cihazları için) seçmek için bildirim gölgesini kullanabilirsiniz. Birkaç saniye sonra, Android telefonunuzun ekranı büyük ekranda görünecektir.

Yayını durdurmak için cihazınızda Yayınla -> Bağlantıyı Kes’i seçin. Telefonunuzda anahtar varsa Kablosuz Ekranı da kapatın. Hepsi bu kadar, içeriği telefonunuzun küçük ekranında izlemek yerine artık büyük bir TV’de izleyin. Bu elbette bir Android cihaza ihtiyaç duyar, iPhone’lara değil. Android tabletler için de çalışıyor.