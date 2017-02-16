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Yeni Ücretsiz Hayatta Kalma Oyunu Apex Legends Çıktı

Dün itibari ile piyasaya çıkan Apex Legends oyununu tam 1 milyon kişi oynamaya başladı. İşte EA'nın yeni hayatta kalma oyunu Apex Legends karşınızda...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Titanfall görselleri ile yaratılan yeni hayatta kalma oyunu Apex Legends’i, dün çıkmasına rağmen tam 1 günde bir milyon kişi sayısına ulaşmayı başardı. Kısa sürede bu kadar başarılı olduğu için hele ki PUBG kadar reklam yapmamasına rağmen EA firmasını kutlamak gerek.

Ücretsiz olarak yayınlanan Apex Legends‘i sizde Origin üzerinden indirip oynayabilirsiniz.

Apex Legends Tamamen Ücretsiz

Son yıllarında modası olan Battle Royale modlu oyunlarına bir yenisi daha EA firması tarafından eklendi. PUBG, Fortnite, Call of Duty: Black Ops 4 Blackout gibi hayatta kalma oyunlarına rakip olarak çıkan Apex Legends bakalım onlar kadar başarılı olabilecek mi ? Ancak şimdiden rekorları alt üst etmeye başardı diyebiliriz hem de ücretsiz olması artı olarak daha fazla kişiye ulaşacağı muhtemel.

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PC ve Konsollar için yayınlanan Battle Royale oyunu Apex Legends için birde sistem gereksinimleri yayınlandı işte o detaylar;

Apex Legends Sistem Gereksinimleri

Apex Legends’i PC üzerinden oynayan arkadaşlar var ise gerçekten güzel sistem gereksinimleri sahip diyebiliriz, düşük özellikli pc’lerde bile rahatlıkla oynanacak gibi görünüyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

OS: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): AMD FX 4350 veya eşdeğeri
İşlemci(Intel): Intel Core i3 6300 veya eşdeğeri
RAM: 6GB – DDR3 @1333 RAM
GPU (AMD): AMD Radeon™ HD 7730
GPU  (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GT 640
HDD: 22GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

OS: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): Ryzen 5 CPU veya eşdeğeri
İşlemci (Intel): Intel Core i5 3570K veya eşdeğeri
RAM: 8GB – DDR3 @1333 RAM
GPU  (AMD): AMD Radeon™ R9 290
GPU (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 970
HDD: 22GB

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