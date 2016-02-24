JPG ve PNG formatlarındaki resimlerin boyutlarını ücretsiz küçültmek

Photoshop ve diğer illustrasyon programlarında hazırlanan yüksek çözünürlüklü görsellleri küçültmek için bir kaç tüyoyu sizler için derledik. Yaptığınız işi internet ortamına yüklerken ağırlaşan ve sizi çıldırtma noktasına getiren dosya boyutu sorununa photoshop’la ve iki ücretsiz internet sitesi sayesinde bir nebze azaltabileceksiniz.

Özellikle internet sitelerinde kullanılan görsellerde dosya boyutu sitenizin daha hızlı açılmasına katkı sağlayabilir. Yüksek çözünürlü görseller her ne kadar güzel dursada sitenizi yavaşlatabilir veya e-posta göndereceğiniz zaman size sorun olabilir.

Photoshop ile dosya boyutu nasıl küçültülür?

Photoshop’da görselinizi açtıktan sonra (Bilmeyenler için: File>Open) görselinizi File>Export>Save for Web (Eski sürümlerde direkt olarak File>Save for Web olarak yer almaktadır) diyerek tekrardan kaydedeceğiz.

JPEG yazan alanda dosyanızı hangi tipte kaydetmek istediğinizi seçeceksiniz. JPEG seçerseniz dosyanızı ortalama 20 ila 100 kb’a kadar düşürme ihtimaliniz bulunmakta. Ancak PNG olmasını ve kaliteli gözükmesini isterseniz hiç bir farklı ayar yapmadan PNG-8‘i işaretleyip direkt Save diyebilirsiniz. Medium yazan alanı fotoğrafın çözünürlüğüne göre siz karar verebilirsiniz. Medium’dan daha düşük seçerseniz fotoğrafınızın kalitesi oldukça azalacaktır. Quality ayarını program 30 olarak ayarlarsada fotoğrafın kalitesini yükseltmek için küçük adımlar şekilde ufak ufak arttırabilir. Bu tamamen fotoğrafın kalitesi ile ne kadar ilginiz olup olmadığıyla değişir. Bu alanda dosyanız hangi formatta ve ne kadar boyutta kaydedileceği yer almaktadır. Resimdeki görsel aynı şekilde kaydedildiğinde 21,94KB olacağını söylemektedir.

Photoshop’da kaydedeceğiniz fotoğrafın kalitesi, göndereceğiniz kişinin nasıl bir fotoğraf beklediğine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin resmi bir belgeyi bu yolla küçültürseniz baskı alındığında küçük bozulmalar yaşanabilir. Veya bir grafik ajansı veya bir iş teslimi ise bu şekilde göndermeniz başınıza dert açabilir. Bu yöntem genellikle taslak çalışmalarda tamamlanmamış görevlerde önizleme olarak hızlı yüklenmesi için kullanılabilir. Bizden tavsiye, göndereceğiniz bir belge ise direkt Save ederek Photoshop PDF’i seçip “Optimize for fast web preview” işaretli kalarak kaydedip gönderebilirsiniz.

Photoshop’a bulaşmadan ve resmin kalitesini düşürmeden nasıl ücretsiz dosya boyutunu küçültürsünüz?:

JPEGmini

JPG/JPEG dosya formatlarındaki resimlerinizi ücretsiz olarak küçültebileceğiniz sitede orjinal hali ile küçültülmüş hali arasında hiç bir kalite farkı olmadan küçültme yapabilirsiniz. jpegmini.com adresine girerek fotoğrafınızı “Upload photo” diyerek seçip küçültülmüş halini tekrardan indirebilirsiniz.

TinyPNG

JPEGmini mantığı ile aynı olan sitede sadece PNG fotoğraflarınızı küçültebiliyorsunuz. tinypng.com adresinden girerek PNG fotoğraflarınızı ücretsiz küçültebileceğiniz site oldukça işinize yarayabilir. Unutmadan TinyPNG olduğu gibi TinyJPG serviside bulunmaktadır.