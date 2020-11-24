Google Play Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür ? - Teknofeed.COM

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Google Play Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür ?

admin
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Google Play Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür ?
Okunuyor Google Play Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür ?

Google Play durduruldu hatası son zamanlarda sıkça alınan hataların başında geliyor. Peki Google Play Durduruldu hatası nasıl çözülür? Android işletim sistemi günümüz de çok büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmış. Android sisteminde kullanım süresi arttıkça sorunlarda doğru orantılı olarak artmaya başladı diyebiliriz. Bildiğimiz gibi android işletim sistemi Google ile ortaklaşa çalışıyor sayılabilir. Android arka planında Google altyapısından birçok özelliği kullanıyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi Google Play hizmetleridir. Google Play hizmetleri cihazdaki birçok uygulamayı kontrol eder ve yüklemeye yaramaktadır.

Google Play Durduruldu Hatası Çözümü

  • Play Store durduruldu hatası çözümü aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
  • Ayarlar menüsüne girerek burada bulunan uygulamalara giriniz.
  • Google Play Store uygulamasını listeden bulun.

Burada uygulama ayrıntıları bölümünde Verileri Sil butonuna tıklayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar Google Play Store giriniz. Sorununuz yüksek ihtimalle düzelmiştir. Eğer sorununuz düzelmediyse aşağıda bulunan bir diğer çözüm yöntemini de denemelisiniz.

Alternatif olarak bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yukarıdaki işlemi denemediyseniz onu ilk olarak denemelisiniz o yöntem daha yüksek ihtimalle sorununuzu çözecektir.

  • Google üzerinden APK Mirror sitesine giriş yapınız.
  • Bu sitede birçok uygulamanın APK dosyası bulunmaktadır.
  • Google Play Store APK’sını siteden aratarak bulun ve en son sürümünü indiriniz.
  • Bu uygulamayı yüklemek için Bilinmeyen Kaynakları aktif etmelisiniz. Bilinmeyen kaynakları aktif etmek için Ayarlar / Güvenlik / Bilinmeyen Kaynakları aktif ediniz.
  • Bu ayarları yaptıktan sonra son sürüm Google Play Store apksını indirin ve yüklemeyi yapabilirsiniz.

Bu yol biraz daha uğraştırıcı olduğu için yukarıdaki yöntemi ilk olarak denemenizi tavsiye ederiz.

Android güncellemeleri ile beraber bu hatalara sıkça rastlar olduk. Yenilenen ve geliştirilen Android güncellemeleri sayesinde farklı hatalar almadan telefonunuza dilediğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz.

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