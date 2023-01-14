Paparadan İninale Para Gönderme Nasıl Yapılır – 2023

Paparadan İninale para gönderme yazımızla karşınızdayız. Herkesin bildiği üzere hem papara hem de ininal kart, online ortamlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ön ödemeli alışveriş kartlarından biri olan Papara kart, online alışverişi daha güvenli hale getiren uygulamalardan biridir. Kullanıcıların harcama yaparak sayısız avantajdan yararlanmasını sağlayan bu kart, para almanın ve göndermenin en güvenli yoludur.

Bankadan ayrı olarak düzenlenen bu kartı satın alırsanız 5 lira ödersiniz ancak para daha sonra karta iade edilir. Papara ile aynı işleve sahip olan İninal Kart, tahsil edilen bakiye kadar ödeme yapmanızı sağlayan ön ödemeli bir karttır. Kart, banka veya kredi kartlarının POS cihazından geçtiği ve okunduğu her yerde kullanılabilir. İnal Cüzdan uygulaması İnal kartlara para transferi için kullanılır ve transfer menüsünden işlemler yapılır.

Paparadan İninale Para Gönderme Nasıl Yapılır

Paparadan İninale Para Gönderme Nasıl Yapılır

Paparadan ininale para gönderme işlemleri son zamanlarda yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ancak burada dikakt etmeniz gereken bazı hususlar var. Papara kart sadece bir banka hesabına veya başka bir Papara hesabına para göndermek için kullanılabilir. Eğer başka bir Papara kullanıcısına para göndermek istiyorsanız, transfer menüsünden transfer adımını başlatın.

Alıcının papara numarası veya cep telefonu numarası bilgisini yazın. Aynı şekilde banka hesabına para gönderirken de “Para Gönder” menülerini kullanın. Bu bölüm Papara numaranız/IBAN’ınız ile doldurulacaktır. Alıcı banka ve IBAN bilgileri yazıldıktan sonra gönderim işlemi tamamlanır. Papara hesabı olmayan kişiler cep telefonu numaralarını girerek papara hesabı açabilirler. Papara hesabınıza para göndermek diğer kartlara kıyasla çok daha hızlı ve uygundur.

İninalden Paparaya Para Gönderme Nasıl Yapılır

İninalden Paparaya Para Gönderme Nasıl Yapılır

Yüksek teknik imkanlar sayesinde İnal karttan transferler gerçekleştirilmekte ve haftanın günü ve saati fark etmeksizin işlem yapılabilmektedir. Yeni nesil bir ödeme platformu olan ininal, 7/24 para göndermenizi sağlar. İnal cüzdan uygulaması ile herhangi bir ücret ödemeden istediğiniz zaman para gönderebilirsiniz. Parayı dilediğiniz bankaya havale edebilirsiniz.

Uygulamada havale seçeneğini seçtikten sonra EFT veya alıcının adını ve IBAN numarasını girmeniz gerekecektir. Havale mesai saatleri içinde yapılırsa, para tüm bankalara aktarılır. Mesai saatlerinden sonra banka sayısı sınırlıdır. Transfer edilen tutar maksimum 20 dakika içerisinde hesabınıza aktarılacaktır. Peki, ininalden paparaya para gönderme nasıl yapılır? Aslında bakacak olursanız bu işlem tam olarak mümkün değil. Çünkü her iki kartta da hesap numarası ve IBAN sistemi yoktur. Bu kartlardan yalnızca banka hesaplarına gönderim sağlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Papara para gönderme limitleri nelerdir? Para göndermek için öncelikle hesabın onaylı olması şarttır. 1 ay içerisinde 300 adet transfer gerçekleştirilebilir. Eğer yaşınız 18’in altındaysa 1 ay içerisinde gönderim tutarı 1250 TL’dir. Paparadan İninale para atılır mı? Papara ve İninal kartlardan para transferleri kendi içlerinde yapılabilir. Bunun yanında banka hesaplarına gönderim sağlanabilir. Ancak paparadan İninale gönderim sağlanamamaktadır. Paparadan ibana para gönderilir mi? Paparadan IBAN’a rahat ve pratik bir şekilde gönderim sağlayabilirsiniz. Bunun için ”Para gönder” menüsünü kullanabilirsiniz. Papara hangi banka ile anlaşmalı? Papara, Garanti Bankası, İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi başta olmak üzere 10’dan fazla banka ile anlaşmalıdır. Bu bankalara dakikalar içerisinde gönderim sağlayabilirsiniz.

Böylece Paparadan İninale para gönderme konusuna detaylı bir şekilde değinmiş olduk. Tüm soru, öneri ve isteklerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.

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