Silinen Dosyaları Geri Getirme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Önemli dosyalarınız yanlışlıkla silindi mi ? Recuva programı ile bu dosyaları geri getirmeniz mümkün, işte detaylar...

Teknoloji devri ile sanal, fiziksel birçok depolama yöntemi bulunmaktadır. Birçok verimizi telefon ve bilgisayarlarda depolamaktayız. Birçok özel ve önemli bilgiler taşınabilir disklerinizde depolanmaktadır. Hayati belgeleriniz dahi (senet, ödev, tez vb..) silinmiş olabilir. Bu sorunun çözümü geri getirme programları ve yöntemleri ile çözüme kavuşturulabilir.

Silinen Önemli Dosyaları Geri Getirme

Arşivleriniz ve kişisel önemli belgeleriniz silindikten sonra %100 gibi kesin olarak geri getirilemeyebilir. Sildiğiniz ve geri getirmeye çalıştığınız dosyalar hasar gördüyse bu dosyalarınız geri getirilemeyebilir. Veya geri getirilse bile bazı hatalar ve eksiklikler baş gösterebilmesi mümkün olabiliyor.

Shift + Delete işlemiyle sildiğiniz dosyaları dahi geri getirme şansına sahipsiniz bu yüzden endişelenmeyin. Yeni nesil hard diskler geri getirme özelliğini daha yüksek ihtimalle yapmakta…

Geri Getirme Programlarının En İyisi: Recuva

CCleaner firmasının yapmış olduğu Recuva programını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Öncelikle programı Google üzerinden aratarak indirmelisiniz. Programı bilgisayarınıza kurulumunu yapınız. Programı hiç uğraşmadan aşağıdaki linkten de indirebilirsiniz.

Recuva Programı Ücretsiz İndir

İnternette Recuva programının Ücretsiz ve Profesyonel sürümü bulunmaktadır. Daha büyük dosyaları ve hassas dosyaları kurtarmak istiyorsanız profesyonel sürümü satın almanızı öneriyoruz, daha garanti ve sorunsuzca geri getirmeyi sağlayabilirsiniz bu şekilde, Ancak daha basit işlemler yapmak istiyorsanız ücretsiz sürümü size yetecektir diye düşünüyoruz.

Kurulumu yaptıktan sonra geri getirilmesini istediğiniz dosya klasörünü başlangıç hedefi olarak seçebilirsiniz. Eğer tam emin değilseniz örneğin C diskini komple arama yapabilirsiniz.

Recuva Programı ile çeşitli dosya türlerinde arama yapabilirsiniz. Örneğin resim formatları, ses dosyaları, doküman dosyaları gibi seçimler yaparak arama detaylarını azaltabilirsiniz. Böylelikle işlemlerinizi daha hızlı yapabilirsiniz. USB diskinizi de program aracılığıyla arama bölümüne alabilirsiniz.

İki mod bulunmakta derin ve yüzeysel arama… Yüzeysel arama hızlı olarak yapılan aramadır, derin arama ise tüm klasörler didik didik aranarak başarılı sonuç vermeye odaklıdır. Umarız bu program sayesinde önemli dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.