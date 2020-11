2021 Yılında Çıkacak Oyunlar Listesi

2020 yılında çıkacak oyunlar oyun severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Birçok oyun hakkında bilgimiz olsa da yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. 2021 yılında çıkacak oyunların neler olduğunu ve oyunların sistem gereksinimlerine dair tüm bilgileri yazı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Far Cry 6

Far Cry serisi 2021 yılında da hız kesmeden sürecek. Far Cry 3 ile piyasada tanınan ve tutunan oyunun serileri gelmeye devam ediyor. Oyun ile alakalı bilgiler de her geçen gün daha fazla sızıyor. Gelen son resmi açıklamalara göre Far Cry 6 Microsoft Windows, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox Series X için çıkacak.

Far Cry 6 bir ada oyunu olacak ve bir lidere karşı savaşmaya devam edeceğiz. Bir diktatöre gerillaya karşı yaşanan amansız savaş heyecan ve tutku kesinlikle doğru cümleler olacaktır. Ayrıca oyundaki adanın Küba’dan esinlendiğini ve benzerlikler olduğunu da söylemekte yarar var.

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-5820K veya AMD Ryzen R7 1700X

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700

Bellek: 16 GB RAM

HDD: 69 GB

Resident Evil 8: Village

Hayatta kalmak, heyecan, stres ve elbette biraz korkmak gelin sizlere birazda Resident Evil 8: Village oyunundan bahsedelim. 2021 yılında çıkacak oyunların en merak edilenleri arasında yer alıyor.

Özellikle korku oyunları ülkemizde daha fazla tercih ediliyor. Oyun Playstation 5 ve Xbox Series X ile uyumlu olacak ve daha önce oynayanların tahmin edeceği gibi devam niteliğinde olacak. Resident Evil 7: Biohazard oyununun devamı olarak karşımıza çıkacak.

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci (CPU): Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen FX-8370

Grafik Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 8 GB

Bellek (RAM): 8 GB RAM

Depolama: 40 GB boş depolama alanı

DirectX sürüm: DirectX 11

New World

MMORPG oyunlarına ilginiz varsa New World kesinlikle denemeniz gereken bir oyundur. Kesinlikle başından kalkmadan saatlerce oynayabileceğiniz bir oyundur. Sürükleyici bir online oyun arayanlar için idealdir. Oyunun amacı Amerika da ki bir bölgeyi kolonileştirmektir. Oyun online olunca zevk alması da mücadele etmesi de daha keyifli oluyor.

New World Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşleci: Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz / AMD Ryzen 5 1400

Video Card: GeForce GTX 970 / Radeon R9 390X

Kullanılmayan Ram Miktarı: 16 GB RAM

Boş Depolama Alanı: 35 GB Free

Direct X Versiyonu: Directx 12

2021 Yılında Çıkacak Diğer Önemli Oyunlar

The Lord of the Rings – Gollum (PC, PS5, Xbox Series X) – 2021

Endling – Extinction is Forever (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 2021

Magic: Legends (PC, PS4, Xbox One) – 2021

Curse of the Sea Rats (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 2021

A Rat’s Quest (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2021

IGI: Origins (PC, PS4, Xbox One) – 2021

Backbone (PC) – 2021

Vampire: The Masquerade – Swansong – 2021

One Hand Clapping (PC, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS) – 2021

The Wind Road (PC, Xbox One)

The Falconeer (PC)

Martha is Dead (PC)