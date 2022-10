Clash Of Clans 6. Seviye Köy Düzeni

Clash Of Clans 6. Seviye Köy Düzeni

Clash Of Clans 6. Seviye Köy Düzeni içeriğimiz sayesinde sizlerde oyun içerisinde kendinizi gösterme fırsatına erişeceksiniz. Clash of Clans, 9 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Günümüzün en popüler çevrimiçi strateji oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan bu oyun, seviye geliştirme ve savaşlara katılma üzerine kurgulanmıştır. Clash Of Clans içerisinde başarıyı yakalamak istiyorsanız zekice dizayn edilmiş bir köy düzenine sahip olmalısınız. Sizleri bu zahmetten kurtararak birbirinden güzel tasarımları paylaştık.

Oyunda en önemli araçlar kaynaklardır. Kaynaklarınızı geliştirdikçe hammadde elde edersiniz. Bu hammaddelerle cephanelerinizi ve binalarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var; o da kaynakları ve belediye binanızı koruyabilmenizdir. Düşman tehditlerini savuramazsanız elinizdeki kaynaklardan olursunuz. Dolayısıyla gelişiminiz yavaşlar. Eğer 6. seviye belediye binası düzeyine ulaştıysanız büyük bir ilerleme kaydetmişsiniz demektedir. Fakat hala yolun başında olduğunuzu unutmamanız gerekiyor.

Oyun içerisinde gelişimden ziyade akıllıca stratejilere odaklanmalısınız. Bunun için köy düzeniniz kusursuz olmalıdır. Aşağıda paylaştığımız köy tasarımlarını kopyalayarak hemen kullanabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Clash Of Clans 5. Seviye Köy Düzeni içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

6. Seviye Belediye Binası Köy Düzeni

6. Seviye Belediye Binası Köy Düzeni ile ilgi çekici tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Vereceğimiz köy düzeni örnekleri sayesinde çok daha korunaklı bir tasarıma sahip olacaksınız. Peki, bu tasarımlar hangi aktivitelerde kullanılabilir? kupa, kaynak koruma ve klan savaşı gibi geniş bir yelpazede işe yarayacaktır. Böylece hem kaynaklarınızı koruyacak hem de arkadaşlarınıza karşı kendinizi ispatlayabileceksiniz. Clash Of Clans 6. Seviye Köy Düzeni 2022 karşınızda!

Coc 6 seviye köy düzeni

Clash Of Clans 6. Seviye Köy Düzeni

Tasarımda da göreceğiniz üzere belediye binası merkeze alınmış ve çevresi duvarlarla kaplanmış. Duvarın dış kısımları ise en güçlü cephanelerle donatılmış. Duvarların en dış bölümüne ise kaynaklar dizilmiş. Kaynakların en dış kısımda olma nedeni düşmanların yürüyüşünü engellemek ve yavaşlatmaktır. Böylece bir miktar zaman kazanmış olacaksınız.

Kopyalama Linki

Belediye binası 6 köy düzeni

Belediye binası 6 köy düzeni

2. tasarımımızda ilkiyle benzer niteliklere sahip. Ancak en dış bölümdeki kaynak dizimi daha az. Güçlü kaynaklar duvar içerisine alınmış. Her kaynağı koruyacak bir cephane ayrılmış. Kare yapısı ise her noktadan ulaşılabilirliği aynı oranda zorlaştırıyor.

Kopyalama Linki

6 seviye köy düzeni

6 seviye köy düzeni

Birkaç kıvrımı bulunan bu köy düzeni 6. seviye için son derece uygundur. Herhangi bir BB6 saldırganına karşı zor anlar yaşatacağından emin olabilirsiniz. Burada diğerlerinden farklı olarak belediye binası duvarlarla çevrilmemiş. Onun yerine dış cephe geniş tutulmuş. Böylece saldırganların merkeze ulaşması daha zor hale getirilmiş.

Kopyalama linki

6 belediye binası köy düzeni

6 belediye binası köy düzeni

Bu köy düzeninin köşe kısımlarında bölmeler bulunuyor. 6 belediye binası köy düzeni tasarımında sıklıkla karşılaştığımız hücum kompozisyonları ile saldırganın üssü ele geçirmesi bir hayli zorlaşıyor. Paylaştığımız bu tasarım, oyuncuların en sık kullandığı düzenlerden biridir.

Kopyalama linki

Bb6 köy düzeni

Bb6 köy düzeni

Savunma açısından daha etkili giriş noktalarına sahip bir önceki düzenin daha ince ayarlı halidir. Bu bb6 köy düzeninin İnşaatçı Salonu 6’da sık sık karşılaşacağınız standart saldırılara karşı çok daha iyi bir performans gösterecektir.

Kopyalama linki

belediye 6 köy düzeni

belediye 6 köy düzeni

Bu tasarımımız açık bölümleri olan bir elmas köy düzenini temsil etmektedir. Diğer kare tasarımlarından daha farklı bir yapıya sahiptir. Amaç, düşmanları yavaşlatmaktır. Ayrıca onları tuzaklara yönlendirmenizi sağlar. Böylece saldırganların yapacak fazla bir şeyi kalmaz. Sonunda galip gelen ise siz olursunuz.

Clash of Clans 6. seviye Köy Düzeni Savunma

Yukarıda sizlerle paylaşmış olduğumuz Clash of Clans 6. seviye Köy Düzeni Savunma ile ilgili tasarımlarını bir tıklama ile pratik bir şekilde kopyalayarak kullanabilirsiniz. Bu sayede çok daha stratejik hamleler yapabileceksiniz. Eğer beğenmezseniz diğer örneklere de göz atabilirsiniz. Buradaki birincil hedefimiz en ideal köyü hazırlamaktır. Bunun yanında görsellerdeki düzenlerden ilham alarak tasarımları daha da ileri taşıyabilirsiniz.

Clash Of Clans 3. Seviye Köy Düzeni

Clash Of Clans 4. Seviye Köy Düzeni