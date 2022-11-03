Pes 2013 Güncelleme (En Son, Transfer, Kadro, Yüz, Yama, Patch) *2023

Pes 2013 Güncelleme (En Son, Transfer, Kadro, Yüz, Yama, Patch) *2023

Pes 2013 güncelleme güncelleme işlemleri oyuncular için zaman zaman zor bir hal alabiliyor. Dolayısıyla binlerce kişi nasıl yapılacağına dair araştırmaya koyuluyor. İlk olarak USB kablonuzu kullanarak PS3 sisteminizi bağlayın. Sisteminizde yer alan ”PS 3 sistemine bağlanarak güncelleme” öğesini seçin. PS3 sisteminin ağ özelliğini kullanarak güncellemeyi indirin. İşlemleriniz tamamlanmıştır. Unutmayınız ki Pes 2013 güncelleme işlemi yapılmadan oyunlar oynanamaz. O nedenle adımları doğru uygulamalısınız.

Pes 2013 Son Güncelleme

Pes 2013 Son Güncelleme

Pes 2013 son güncelleme genellikle Windows bilgisayarda Pes oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Küresel çapta en popüler futbol oyunlarından biri olarak nitelendirilen PES’in transfer yaması sayesinde en güncel kadroları oyununuza dahil edebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Pes 2013 transfer yaması indirilmesinin ardından dışarıdan uygulamanın yüklenmesine izin vermeniz lazım. Söz konusu uygulamalar zaman zaman ücretsiz olabiliyor. Takımların 2022 kadrolarını kullanarak harika bir deneyim yaşayabilirsiniz. İster tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızda eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Yama kurulumu için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

İlk olarak indirilen dosyayı masa üstüne çıkarın ve USB belleğinize atın.

USB cihazınızı Play Station 4’e takın.

İçe aktar/ Dışa aktar seçeneğini işaretleyin.

Takımı içe aktar seçeneğine basın.

Daha sonra takım seçimini gerçekleştirin.

İlgili müsabakanın lisansını alın.

Son adım olarak müsabakaları seçin.

Pes 2013 Güncel Kadro

Pes 2013 Güncel Kadro

Pes 2013 kadro güncelleme işlemleri için öncelikle USB kablonuzu kullanarak sisteminizi PS3 sistemine bağlayın. Daha sonra sırasıyla Sistem güncelleme > PS3 Sistemine Bağlanarak Güncelle adımlarını uygulayın. Ardından internet aracılığı ile en son güncelleme dosyası download edilecektir. İşlemlerinizi tamamlamak için ekranda yer alan yönergeleri takip edebilirsiniz.

Pes 2013 Transfer Yaması 2023

Pes 2013 Transfer Yaması 2023

Pes 2013 transfer yaması download işlemleri için öncelikle internete bağlı olduğunuzdan emin olun. Daha sonra ana menünün yardımıyla yamayı indirmeyi başlayın. Konsolu açtıktan sonra ”Ayar > Sistem güncellemesi” ve ”İnternet ile güncelle” alanlarını seçin. İşlemleriniz tamamlanmıştır.

Pes 2013 Güncelleme Nasıl Yapılır?

Pes 2013 Güncelleme Nasıl Yapılır?

Pes 2013 güncelleme nasıl yapılır sorusu futbol oyunlarına ilgi duyan kullanıcılar için merak konusu haline geldi. Sizler için tüm detayları derledik. Güncelleme işlemleri için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

USB’nizin ya da harddiskin fat32 formatında olmasına dikkat edin.

İndirme işlemini gerçekleştirdiğiniz yamayı RAR dosyasından çıkartın.

PS3 klasörünü USB cihazınıza kopyalayın.

USB’yi PS3 cihazına takın.

PS3 sistemine girin.

Eski pes 2013 dosyaların hepsini silebilirsiniz.

Ardından USB içerisine giriniz.

Üçgen tuşuna basarak hepsini kopyala seçeneğine basın

Yamanın datapackli mi veya datapacksız mı olduğu önemlidir.

Ps3 Pes 2013 Son Güncelleme Nasıl Yapılır?

Pes 2013 güncelleme işlemi sanılanın aksine son derece basittir. Öncelikle Ayarlar > Sistem güncellemesi öğesine tıklayın. Ardından ”İnternetten güncelle” seçeneğine basın. Bu işlemin ardından internetten en yeni güncelleme verileri indirilecektir. Güncellemeyi tamamlamak için ekranda sizleri yönlendiren basit talimatlar olacaktır. Bu talimatları uygulayarak güncellemenizi tamamlayabilirsiniz. Tüm süreç dakikalar içerisinde tamamlanmaktadır.

Pes 2013 Sistem Gereksinimleri

Pes 2013 güncelleme işlemini yaparak bilgisayarlarınızdan da oynayabilirsiniz. Ancak her oyunda olduğu gibi Pes 2013 oyununda bazı sistem gereksinimleri mevcut. Eğer bilgisayarınız gerekli şartları karşılamıyorsa yeterli performansı gösteremeyebilir. Pes 2013 sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim sistemi Windows XP Windows 7 Windows 8 10 ve Vista sistemi bulunmalıdır.

İşlemci olarak 2.4 GHz gereklidir.

Oyunun oldukça beğenilen grafik sisteminin net bir şekilde görülmesi için RAM alanı 2 GB olmalıdır.

Sabit disk alanı ise 3 GB kaplayacak alanı bulundurulmalıdır.

Pes 2013 Güncel Özellikleri

Pes 2013 içerisinde birbirinden etkileyici sinematic görüntüler yer alıyor. Oyunda gerçekleştirdiğiniz müsabakalara göre belirli rakip puanları mevcuttur. Ek olarak performansınıza göre çeşitli ödüllerde verilmektedir. Grafikler son derece yüksektir. İndirme işleminizin ardından bunu daha net anlayabilirsiniz. Pes 2013, yayınlandığı döneme göre belirli futbolcuları bulunduran bir oyun değildir. 2021 ve 2022 senesinde gerçekleştirilen transferlerde Pes 2013 içerisinde bulunuyor. Yeni kadrolarında oyun içerisinde bulunması futbol tutkunları tarafından tam not alıyor.

Pes 2017 Güncelleme (Transfer, Kadro,Yüz, Yama, Patch)

İşte PES 2019 Sistem Gereksinimleri