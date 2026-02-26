Almanya Kargo Servisi İle Hızlı ve Güvenli Teslimat

Türkiye merkezli yenilikçi dijital lojistik platformu Awwex,, Almanya’ya yönelik kargo operasyonlarında stratejik bir güçlendirme adımını hayata geçirdiğini duyurdu. Bu yeni operasyonel model, Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen e-ihracat gönderilerinde teslimat sürelerini kısaltmayı, maliyetleri optimize etmeyi ve gönderi takip altyapısını daha da geliştirmeyi vadediyor.

Awwex’in Almanya kargo çözümleri, mikro ihracat, işletmeden tüketiciye (B2C) gönderimler, pazaryeri sevkiyatları ve fulfillment (sipariş karşılama) operasyonlarını bir araya getiren bütünsel bir yaklaşımla tasarlandı. Bu entegre model sayesinde platform, Türk satıcıların Avrupa’nın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olan Almanya’ya daha rekabetçi koşullarda ve kolayca erişim sağlamasını amaçlıyor.

Almanya Pazarında Stratejik Büyümenin Anahtarı: Verimli Lojistik

Avrupa’nın en yüksek e-ticaret hacmine sahip ülkelerinden biri olan Almanya, Türk e-ihracatçıları için vazgeçilmez bir pazar konumundadır. Ancak bu dinamik pazarda sürdürülebilir başarı, yalnızca sunulan ürünün kalitesine değil, aynı zamanda teslimat hızı, maliyet etkinliği ve iade süreçlerinin sorunsuz yönetimi gibi kritik lojistik faktörlere de sıkı sıkıya bağlıdır.

Awwex’in yeniden yapılandırılan Almanya operasyon modeli, bu ihtiyaçlara yanıt olarak satıcılara önemli avantajlar sunmaktadır:

Esnek Gönderim Seçenekleri: Türkiye çıkışlı hem ekspres hem de standart gönderim alternatifleri.

Türkiye çıkışlı hem ekspres hem de standart gönderim alternatifleri. Etkin Son Kilometre Dağıtımı: Almanya içinde optimize edilmiş son kilometre (last mile) teslimat çözümleri.

Almanya içinde optimize edilmiş son kilometre (last mile) teslimat çözümleri. Gümrük Uyumlu Planlama: Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP) esasına uygun gönderim planlaması.

Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP) esasına uygun gönderim planlaması. Dijital Gümrük Yönetimi: Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ve diğer gümrük süreçlerinin dijital platform üzerinden kolayca yönetimi.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ve diğer gümrük süreçlerinin dijital platform üzerinden kolayca yönetimi. Tam Entegrasyon: Popüler pazaryerleri ve e-ticaret altyapıları ile sorunsuz entegrasyon.

Bu gelişmiş yapı, Türk satıcıların Almanya’daki nihai müşterilere daha öngörülebilir, güvenli ve şeffaf bir teslimat deneyimi sunmasına olanak tanıyarak marka sadakatini artırmayı hedefliyor.

Akıllı Panel ile Operasyonel Mükemmellik

Awwex’in kullanıcı dostu akıllı paneli, Almanya’ya yönelik tüm lojistik süreçlerin tek bir merkezden yönetilmesini sağlayarak operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarıyor. Panel üzerinden kullanıcılar şu işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor:

Anlık fiyat tekliflerini karşılaştırma

Online ödeme yapma ve kargo etiketi oluşturma

Gönderileri anlık olarak takip etme

Gümrük belgelerini dijital ortamda yönetme

Performans ve maliyet analizleri için detaylı raporlar oluşturma

Bu uçtan uca kontrol imkanı, özellikle Almanya pazarında büyümeyi hedefleyen KOBİ’ler ve markalar için operasyonel karmaşıklığı ortadan kaldırarak stratejik bir avantaj sunuyor.