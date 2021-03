American Horror Story Konusu ve Sezon Detayları

Korku kategorisinin bağımlısı olan kişilerin mutlaka izlemesi gereken izleyenlerin ise vazgeçemeyeceği bir dizi olarak bilinmektedir. Her bir sezonu aynı karakterlerin farklı konular çerçevesinde karşımıza geldiği American Horror Story 7 farklı sezonda karşımıza çıkmaktadır.

İlk Sezon: Murder House

2011 yılında yayınlanan Murder House bol kanın ve bol ölümün olduğu bir sezon olarak karşımıza çıkmaktadır. Lanetli bir evi konu alan bu sezonda ucuz ve oldukça ilgi çeken bir ev vardır. Ucuz olmasının sebebi ise ev sahipleri sürekli olarak ölmektedir. Bu ölümler ise evin maddi olarak ucuzlamasına olanak vermektedir. Bu eve en son oldukça zengin ve mütevazi bir aile taşınmıştır. Evin genç ve güzel bir kızı bulunmakla birlikte depresyondadır. Bu kızın ise psikolojik sorunları olmakla birlikte evden sürekli olarak bir ses onu çağırır. Oldukça yakışıklı bir çocuğun evde ölmesi ancak hiçbir şekilde de evden uzaklaşamaması ile birlikte eve gelen insanlarla uğraşmaktadır. Ancak ölüler de aşık olur! Bu genç çocuk depresyona girmiş olan kızı ayartır ve onu da yanına çekerek artık ölümsüz bir yolculukla ölümlü bir şekilde devam ederler.

İkinci Sezon: Asylum

2012 yılında ekranlara gelen bu sezon da oldukça farklı bir içeriğe sahiptir. Akıl sağlığının konu edildiği bu sezonda 1964 yılı konu edinmektedir. Akıl sağlığının olduğu bu hastane de rahibeler ve kan dolu bir oda bulunmaktadır. Ancak gerçekten akıl sağlığı mıdır yoksa bir dayatma mıdır? Bütün bu kanlar neden döküldü?

Üçüncü Sezon: Coven

Korku saçan cadıların bir araya gelmesi ile birlikte de üçüncü sezon oldukça ilgi çekicidir. Yeni cadıların ve diğer güçlü ve tecrübeli cadıların koca bir şehirde korku salması ile birlikte de dikkat çeken bir diğer sezonun arasında yer almaktadır. Cadıların hükmetme arzusu ve büyük güçleri her şeyi alt üst etmekte ve kan dökmektedir.

Dördüncü Sezon: Freak Show

Belki de American Horror Story tarihinde ki en güzel sezonlardan biri diyebiliriz. Bunun en temel sebebi ise karakterlerin fazlası ile iyi oyunculuk sergilemesi aynı zamanda da en korkunç sahneleri barındırması ile açıklanabilmektedir. Bu sezonda öncelikli olarak bir bedende iki kafanın yer alması aynı zamanda da farklı özellikleri ve görünüşleri ile toplumdan dışlanmış kişilerin bir sirkte bir araya gelmesi hem kan dökülmesine bunun yanı sıra korkunç sahnelerin bulunmasına olanak vermektedir.

Beşinci Sezon: Hotel

Her bir oda masum bir odadan daha fazlasıdır. Bu sezonda ise hem çaresizlik hem de intihar olaylarını göreceğiniz aynı zamanda da vahşi ölümler ile kanınızın donacağı bir sezon olarak bilinmektedir. 2015 yılında ekranlara gelen bu sezonda büyük ve görkemli bir otel bir adamın kontrolünde ve duvarların arkasında bile bir sır bulunmaktadır.

Altıncı Sezon: Roanoke

Belgesel tarzında bir sezon olan Roanoke American Horror Story tarihinde ki en farklı ve paranormal olaylar ile kanınızı donduracak. Şehir dışında bir ev ve bu ev ile birlikte de farklı hayatları yaşaması beklenen kişiler ölümle her dakika burun buruna gelecektir. Aynı zamanda da gerçeğe oldukça yakın bir sezon olması da dikkat çeken en önemli unsurlar arasındadır.

Yedinci Sezon: Cult

Tarikat, siyaset gibi konuların yer aldığı aynı zamanda da kan dökülen bir sezon olmaktadır. Hillary ve Trump seçimler ile karşı karşıya gelmekte ve halk neredeyse ikiye bölünmektedir. Bu arada da eşcinsel bir aile, belediye başkanı olmak için kafayı bozmuş bir adam. Kan dökerek halkı korkutarak onları koruyacağını vaat etmektedir. Ancak tarikat üyeleri ise farklı insanlar olmakla birlikte hem kadının psikolojisini bozacak ancak gün gelecek bu kadın ise intikam ateşi ile yanacaktır.

Sekizinci Sezon: Apocalypse

Dizinin yaratıcısı Ryan Murphy, sekizinci sezonunun 2011’deki Cinayet Evi ve 2013’teki Cadılar Meclisi’yle kesişmeye başladığını açıkladıktan sonra, dizinin hayranları çılgına döndü.

Ve şimdi, resmi sosyal medya hesaplarında, yaklaşan sezonun isminin Apocalypse olduğu duyuru edildi.

Dokuzuncu Sezon : AHS 1984

Adından anlaşıldığı üzere AHS: 1984, yani 9. sezon, 80’li yılların Friday the 13th ve Halloween gibi korku sinemasına damga vurmuş slasher filmlerinden esinlenmiştir. Bu bağlamda 1984 yapımı A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th: The Final Chapter, Children of the Corn filmlerinden ziyadesiyle referansların olduğu bir sezon bizleri bekliyor.

Onuncu Sezon Ne Zaman

American Horror Story’nin 10. sezon ile ilgili henüz kesinleşen bir tarih bulunmamaktadır.

