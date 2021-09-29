American Horror Story 9. Sezon Konusu, Oyuncuları Ve İncelemesi

American Horror Story 9. Sezon hakkında sevdiğim bir şey var. AHS 1984 (American Horror Story 9. Sezon Konusu) kamp ve gerçekçilik arasında mükemmel bir dengeye sahip olması. Örneğin Coven serisini ele alalım. O sezonda sizi grubun her üyesinin yaşlı bir cadı ya da iblis olduğu ve saf beyaz bir kız olan tek kişinin Kraliçe olduğu bir meclise yolculuğa çıkarıyor. Evet, iyi bir ölçü için atılan birkaç fantastik yaratık var ama American Horror Story 1984, bir filmi veya televizyon şovunu gerçekte olduğundan çok daha gerçekçi hale getirebilecek mükemmel bir dengeye sahip.

Ama şimdi American Horror Story 10. sezonuyla geri döndü ve yeni sezonun ilk bölümü “Coven” oldu. Adı sizi yanıltmasın. Bu bir korku filmi değil. Yani korkacak bir şeyiniz olmayacak.

Fakat bu yazımızda sizlere AHS 9. sezon hakkında bilgi vereceğiz. Teaser’da bir arkadaş grubunun yaz kampı için bir yere gittiğini gözlemliyoruz. Ancak kampta ummadıkları olaylarla karşılaşacak gibi görünüyorlar!

American Horror Story 9. Sezon Oyuncuları

Emma Roberts. Rolü : Brooke Thompson. Billie Lourd. Rolü : Montana Duke. Leslie Grossman. Rolü : Margaret Booth. Cody Fern. Rolü : Xavier Plympton. Matthew Morrison. Rolü : Trevor Kirchner. Gus Kenworthy. Rolü : Chet Clancy. John Carroll Lynch. Rolü : Mr. Jingles. Angelica Ross. Rolü : Rita.

American Horror Story 9. Sezon İnceleme

American Horror Story 9. Sezonda ana karakterlerimiz Ash vs. Dracula. Yine de kafanız karışmasın, bu genç bir kadını baştan çıkaran ve onun kocası olan yakışıklı bir vampirin eski hikayesi değil. Ash bir kurt adam ve Drakula kötü bir büyücü. Şimdi, muhtemelen hangisinin hangisi olduğunu nasıl söyleyeceğinizi merak ediyorsunuzdur. Pekala, senin için birkaç ipucum var.

İlk olarak, American Horror Story cadılarla ilgili. Kötü adam olarak bir cadı olan herhangi bir hikaye, doğaüstü olanın kötü tarafına odaklanacak. Ash kesinlikle bir cadı ama kara sihirli değneği veya çoğu şovda bulamayacağınız başka asaları yok. Sahip olduğu şeyler biraz daha sıradan, fakat çokta karmaşık bir şey beklemeyin.

İkincisi, Ash’in sihirli bir değneği olmadığı için, sahip olduğu şeyler çok daha gerçektir ve duygularını ve tepkilerini görebilirsiniz. Örneğin en yakın arkadaşına yaklaşırken hiç tereddüt etmeden, hiç düşünmeden onu öper. Bir öpücüğün zorunlu olduğu çoğu televizyon programında ve filmde bunu çok nadir bulacaksınız. Bu, Ash’in ne kadar gerçekçi ve inandırıcı olabileceğini gösteriyor.

Son olarak, Bobby Cannavale’in canlandırdığı otel katibi Bay Bob’u (achilles heelings! ) unutmayın. Otelde olan her şeyi biliyor ve hepsini çok ciddiye alıyor. Özellikle dışarı atılan bir misafir olduğunda kapıya ilk o gelir. Ayrıca Ash’in olayları çözmesine yardımcı olur. Gösteri hakkında herkesten daha çok şey bilen adam o!

American Horror Story 9. Sezon Konusu

American Horror Story 9. Sezon Konusu, yetkililerin küçük çocukları avlıyor gibi görünen bir seri katili tutuklamasıyla başlıyor. Seri katilin arkadaşı Matt Hanks’in karakteri, onu suçlarına devam etmeyi planladığı rehabilitasyon merkezine gönderir. Matt oraya vardığında, yerin zombi gibi görünen şeylerle dolu olduğunu görünce şok olur. Kısa bir süre sonra, bir mahkum grubu, tesiste dolaşan canavarlarla savaşırken kendi aralarında savaşmaya başlar.

AHS 1984 bu yeni formatla bir kez daha daha uzun bir formata geçti. Önceki sezonlarda, bölümlerin çoğu sadece kırk dakika civarındaydı. Ancak yeni sezonda kırk dakikayı aşan bölümler yer alacak. Birbirine uyumlu karakterlerle korku hikayeleri izlemeyi seven biriyseniz, bu yeni format kesinlikle sizi eğlendirecek.

American Horror Story 9. sezonunun bir analizini sizlere sunduk. Umarım bilgilendirici olmuştur ve şimdi bu klasik televizyon programında neler olduğunu biraz daha anlamışsınızdır. Mutlu seyirler!

American Horror Story 9. Sezon Fragman

Kaynak: Google

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