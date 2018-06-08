Android Sistemler İçin DNS Değiştirme Nasıl Yapılır ?

Android cihazlarınızda belirli sitelere girmeniz için bazen DNS değiştirmeniz gerekebilir. İşte sizler için Android DNS değiştirmenin en kolay yolunu anlattık...

Android cihazlarınızda son zamanlarda çeşitli engellemelerden dolayı bazı sitelere girilemez oldu. Örneğin wikipedia gibi siteler çoğalmakta… Ayrıca internetiniz yavaş ve bazı web sitelerine geç bağlanıyor ise dns kullanmak biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Bu sorunları çözmek için android cihazınızda DNS değişikliği yöntemi uygulamanız gereklidir. Bu yazımızda sizlere dns değişikliği hakkında bilgi ve dns nasıl değiştirilir bilgisini sunacağız.

Android Cihazlarda DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

Dns değişikliği için Wifi (Kablosuz) ağa bağlı olmanız gerekmektedir.

Android cihazınızda “Ayarlar” menüsüne girerek Wifi veya Bağlantılar bölümüne girmeniz gerekmektedir. Wifi bölümüne girdikten sonra aşağıdaki görseldeki gibi bağlı olduğunuz wifi ağına tıklayınız. Tıkladıktan sonra ağ ayarlarını yönet bölümüne giriniz.

Gelişmiş seçeneklere tıkladıktan sonra karşınıza çıkan menüden “IP Ayarları”na girmelisiniz. Burada seçeneği değiştirerek Statiği seçiniz.

Google Dns adreslerini kullanmak istiyorsanız.

DNS1 bölümüne “8.8.8.8” yazmalısınız.

DNS2 bölümüne ise “8.8.4.4” yazmalısınız.

En Hızlısı ve Güvenlisi; CloudFlare DNS

En hızlı dns olarak Cloudflare dns adreslerini gösterebiliriz. Cloudflare dns adreslerini kullanmak için;

DNS1 bölümüne “1.0.0.1” yazmalısınız.

DNS2 bölümüne ise “1.1.1.1” yazmalısınız.

Artık VPN kullanımı gerekmeden birçok siteye engelsiz erişim yapabilirsiniz. Vpn gibi gereksiz servislerle cihazınızı yormak yerine dns sunucularından internete ve serverlara daha hızlı bağlanmanız basit bir işlemdir.

Türk serverlara ait bir dns isterseniz çok hızlı olmasa da önerebileceğimiz bir dns serverı bulunmaktadır.

DNS1 Bölümüne “62.248.80.161”

DNS2 Bölümüne “62.248.80.162” yazabilirsiniz.

Bu DNS serverları Uydunet firmasına aittir. Güvenle ve sorunsuzca kullanabilirsiniz.