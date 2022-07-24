Xiaomi Redmi note 8 pro hoparlör temizleme işlemi yapmak mı istiyorsunuz? Note 8’inizin sesi çok az mı geliyor? Müzik dinlerken yada birisi ile görüşme yaparken ses seviyesi yeterli değilmi? Eğer xiaomi redmi note ve pro sahibiyseniz doğru sayfadasınız demektir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Hoparlör Temizleme Özelliği 🧐

Xiaomi marka telefonlarda hoparlörde ki tozları temizlemek ve ses sorunlarını çözmek için özel bir mod bulunmaktadır. Bu menüye ulaştıktan sonra 30 saniyelik özel bir siren çalmakta ve hoparlörden dışa doğru hava akımı gelmektedir. Bu sayede hoparlörünüzün içindeki tozları dışarıya atılmaktadır.

Xiaomi Redmi Note 8 hoparlör temizleme özelliği ayarlar menüsünde olmasına rağmen note 8 pro da aktif olarak ayarlarda bulunmamaktadır. Fakat bu durumda yardımcı bir uygulama dan faydalanarak bu menüye ulaşabilmekteyiz. Yazımızın devamında resimli şekilde sizler için nasıl yapacağınızı anlattık.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Hoparlör Temizleme Nasıl Yapılır? ✔️

Xiaomi Redmi note 8 pro hoparlör temizleme işlemi için takip etmeniz gereken bir takım sıralama vardır.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Hoparlör Temizleme Nasıl Yapılır? Toplam zaman: 1 dakika Adım Öncelikle telefonumuza Activity Launcher uygulamasını kuruyoruz. Adım Daha sonra ise Activity Launcher uygulamasının açılmasını bekliyoruz. Adım Sonrasında ise resimde gördüğünüz gibi bir menü ile karşılaşacaksınız. Bu sayfadan ayarlar seçeneğini seçip menüye giriş yapıyoruz. Adım Bu aşamada üstteki arama satırına speaker yazarak aratıyoruz ve karşımıza görseldeki gibi bir seçenek geledikten sonra ona basarak devam edin. Adım Daha sonrasında yine en alttaki ayarlar.com.android.settings yazan seçeneği seçerek devam ediyoruz. Adım Evet arkadaşlar en sonunda Xiaomi Redmi Note 8 Pro hoparlör temizleme menüsüne ulaştık. Bu aşamada hoparlörü temizle seçeneğini işaretleyin ve temizleme işleminin başlamasını bekliyin. Adım Son olarak bu aşamada redmi note 8 hoparlör temizleme işleminin tamamlanması için 30 saniye bekleyin. Artık başarılı bir şekilde telefonunuzun hoparlörünü temizlemiş bulunuyorsunuz.

Xiaomi Redmi Note 8 Nfc Var Mı? Nfc Özelliği Açma 🧐

Xiaomi Redmi Note 8 Fabrika Ayarlarına Döndürme 🧐

Xiaomi Redmi Note 8 Parmak İzi Ekleme ve Ayarlama🧐

Redmi Note 8 Hoparlör Temizleme 😎

Redmi Note 8 hoparlör temizleme işlemi için de üstteki adımları takip edebilirsiniz. Yada kendi menüsünden şu sıralamayı takip edin:

Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Hoparlörü Temizle seçeneğine gidin .

. Daha sonra Hoparlörü Temizle seçeneğinin yanındaki kaydırıcıya dokunun .

seçeneğinin yanındaki kaydırıcıya dokunun . Hoparlörlerdeki tozu temizleme ihtiyacınıza göre bu sesi tekrar tekrar kullanın.

Redmi Note 8 Pro hoparlör temizleme özelliği varmı ? Hoparlör temizliği Redmi Note 8‘de ayarlarda mecvut fakat Note 8 Pro için mevcut değil. Ama Activity Launcher ile sistem dosyalarına baktığınız zaman her 2 model de mevcut. Redmi Note 8 Pro kaç hoparlör var? Note 8 de tek hoparlör bulunmaktadır. Buna karşın oldukça yüksek bir sese sahipir. Redmi Note 8 hoparlör stereo mu? Malesef Xiaomi bu modelde stereo hoparlör kullanmamıştır.

Sorununuzu çözemediyseniz xiaomi teknik servisi ile irtibata geçebilirsiniz.