Apple AirPod’ları MacBook’a Manuel Olarak Bağlama

Apple’ın AirPod’ları büyük bir başarı haline geldi ve şirket şimdiden gerçek kablosuz kulaklıkların birkaç modelini piyasaya sürdü. AirPod öne çıkan özelliklerinden biri, iOS ve iPadOS ile sorunsuz ve kolay eşleştirme sürecidir. Kılıfı açtığınızda ve kulaklıkları kulaklara taktığınızda Apple AirPod otomatik olarak iPhone veya iPad ile eşleştirilir. Ancak, bunları MacBook’unuzla veya macOS çalıştıran başka bir sistemle eşleştirmek istiyorsanız, işlem bu kadar kolay değildir. AirPod’larınızı MacBook ile eşlemek istiyorsanız, AirPod’ları macOS çalıştıran cihazlara manuel olarak bağlamak için adım adım bir yazı burada.

Apple AirPod’ları MacBook İle Bağlama

İkinci nesil Apple AirPods için macOS Mojave 10.14.4 veya sonraki bir sürümü gerekirken AirPod Pro, macOS Catalina 10.15.1 veya sonraki bir sürümünü gerektirir. Devam etmeden önce macOS’in en son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun.

MacOS ile AirPod’lar için otomatik eşleştirme desteği yoktur, bu nedenle bunları manuel olarak bağlamanız gerekir

Wi-Fi simgesinin yanında, sağ üst taraftaki menü çubuğunda bulunan Bluetooth simgesine tıklayın.

MacBook ve iPhone’unuzdaki Apple Kimliğiniz aynıysa ve AirPod’lar iPhone ile eşleştirilmişse, Bluetooth aygıtları listesinde görünmelidir

Şimdi, AirPod’larınızın hemen üzerinden ve “Bağlan” ı tıklayın

AirPod’lar Bluetooth cihazları listesinde görünmüyorsa, “Bluetooth Tercihlerini Aç” ı tıklayın.

Şimdi, AirPod kasasının arkasındaki düğmeyi, LED ışığı beyaz renkte yanıp sönene kadar basılı tutarak onları keşfedilebilir hale getirmeniz gerekir.

Bu işlemi yaparken AirPod’ların kasanın içinde olduğundan emin olun.

İşlem tamamlandığında, AirPod’ların cihazlar arasında listelendiğini göreceksiniz.

“Bağlan” tıklayın ve bitirdiniz

Bir önceki yazımız olan Mac Ekran Görüntüsü Alma Yolları başlıklı makalemizde Mac ekran görüntüsü, Mac ekran görüntüsü alma ve Mac ekran görüntüsü almak hakkında bilgiler verilmektedir.