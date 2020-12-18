Apple Watch Otomatik Güncellemeler Nasıl Kapatılır?

Apple Watch’unuz watchOS işletim sisteminde çalışır ve iPhone ve iPad’inizde gördüğünüz gibi sistem güncellemelerini alır. Apple Watch’unuzun yeni yazılıma yükseltildiği konusunda bir bildirim aldıysanız bu, Apple Watch’unuzun güncel olduğu anlamına gelir. Peki ya güncellemelerin otomatik olarak yüklenmeye başlamasını istemezseniz? Apple Watch’unuzun düzgün çalıştığını ve daha fazla güncelleme gerekmediğini düşünüyorsanız veya Saatin manuel olarak yükseltilmesini tercih ediyorsanız veya yalnızca mevcut güncellemeye bağlı kalmak ve yeni watchOS yazılımının yüklenmesini istemeyebilirsiniz. Bazı nedenlerden dolayı, işte yapabilecekleriniz, Apple Watch otomatik güncellemeler nasıl devre dışı bırakılır?

Apple Watch Otomatik Güncellemeler Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

İşlem oldukça basittir, ancak bu Apple Watch’unuzda yapılamaz, eşleştirilmiş iPhone veya iPad’inizin ayarı değiştirmesini isteyeceksiniz.

iPhone veya iPad’inizin ana ekranından Watch uygulamasına gidin.

Saatim bölümünün altında, Apple Watch’unuzun genel ayarları için Genel’e dokunun.

Bir sonraki ekranda Yazılım Güncellemesi üzerine dokunun. Burada, Apple Watch’unuz için yeni yazılım güncellemelerinin yanı sıra Açık olan Otomatik Güncellemeler seçeneğini göreceksiniz.

Otomatik Güncellemeler’e dokunun ve kaydırıcıyı devre dışı bırakın.

Apple Watch için otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmak için yapmanız gereken tek şey bu. Bunun gibi daha fazla şey ister misiniz? iPhone, Android, Mac ve Windows için yazıları, ipuçları, püf noktaları ve gizli özelliklere buradan göz atın. En son teknoloji haberleri hakkında güncellemeler almak için bizi sosyal medya profillerimizde takip edin.