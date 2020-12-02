Apple Watch Podcast Nasıl Eklenir? [iPhone / iPad]

Apple Watch Podcast eklemeyi denediniz mi? Henüz bilmiyorsanız, kullandığınız Apple Watch, iPhone’unuza bağlı değilse yararlı olabilecek Podcast’leri saklayabilir. İster sadece Apple Watch ile hızlı bir yürüyüşe / koşmaya gidiyor olun, ister iPhone’unuzun bir süre yanınızda olmasını istemiyor olun, bu özellik Podcast’leri dinlemek istiyorsanız kullanışlı olabilir.

Apple Watch, dahili depolama alanına sahip olduğu için müzik ve podcast gibi içerikleri depolayabilir. İhtiyacınız olan tek şey, Apple Watch ile eşleştirmek için bir çift Bluetooth kulaklık veya Airpods ve Podcast’leri dinlemeye başlayabilirsiniz. Ancak Apple Watch’a Podcast’ler nasıl eklenir? Nasıl yapacağınız burada açıklayacağız.

Apple Watch’a Podcast’ler Nasıl Eklenir?

iPhone veya iPad’de Watch uygulamasını başlatın.

Saatim bölümünün altında, aşağıya kaydırın ve Podcast’lere dokunun.

Senkronize etmek istediğiniz Podcast’leri manuel olarak seçmek için Özel’e dokunun.

Doğrudan Apple Watch’unuzda dinlemek için geçiş anahtarını kullanarak Podcast’leri seçin.

Hepsi bu kadar, artık Apple Watch’a Podcast’ler eklemeye hazırsınız. Varsayılan olarak, Apple Watch’unuz üstteki 10 şovun her birinden bir bölümü otomatik olarak eşzamanlar, ancak Özel ayarına geçmek, seçtiğiniz her şovdan Apple Watch’ta üç bölüm indirmenize olanak tanır. Apple Watch’unuzla eşzamanlanan tüm podcast’ler anında akış için hazır olacaktır.

Gelecekte, podcast’leri kulaklığa ihtiyaç duymadan doğrudan saatten çalabilmek güzel olurdu ve Apple Watch’taki Podcast’ler uygulama arayüzü, özellikle Apple Watch’a karşı iPhone’dan podcast oynatmakla ilgili olduğu için biraz iyileştirme kullanabilir. Şu anda, bu süreç kafa karıştırıcı ve daha da fazlası, Wi-Fi veya LTE bağlantısı olmadığında ve giyilebilir cihaza indirilmeyen bölümler kaybolduğunda. Ne olursa olsun, Podcast’ler uygulamasını Apple Watch’a getirmek doğru yönde atılmış bir adımdır.