Awwex ile İngiltere Pazarında Stratejik Lojistik Ortaklığı: Markanızın Geleceği İçin Güvenilir Köprü

Globalleşen dünyada işletmeler için uluslararası pazarlara açılmak, sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. Özellikle İngiltere gibi köklü ve rekabetçi bir pazarda varlık göstermek, sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda kusursuz bir lojistik altyapısıyla mümkündür. Awwex, İngiltere kargo hizmetleriyle, markanızın bu önemli pazardaki itibarını ve operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için stratejik bir iş ortağı olarak konumlanmaktadır. Biz, gönderilerinizi sadece taşımıyor, aynı zamanda markanızın İngiltere pazarındaki yüzünü temsil ediyoruz.

Brexit Sonrası Dönemde Kesintisiz Ticaretin Güvencesi

Brexit sonrası İngiltere gümrük mevzuatının getirdiği karmaşıklıklar, birçok firma için ciddi bir operasyonel yük oluşturmaktadır. Awwex, bu zorlukları fırsata çevirerek, işletmenizin İngiltere ile olan ticaretini sorunsuz ve kesintisiz hale getirir:

Kapsamlı Gümrük Yönetimi: ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile mikro ihracat süreçlerinizi hızlandırırken, HS Code (GTIP) belirlemeden otomatik faturalandırmaya, EORI numarası danışmanlığından İngiltere KDV (VAT) oranları yönetimine kadar tüm gümrük süreçlerini eksiksiz ve mevzuata uygun şekilde yürütüyoruz. Bu sayede, olası gecikmelerin ve ek maliyetlerin önüne geçiyoruz.

DDP ve PVA ile Finansal ve Müşteri Memnuniyeti Optimizasyonu: Delivered Duty Paid (DDP) modelimizle, müşterilerinizin kapıda karşılaşacağı sürpriz maliyetleri ortadan kaldırarak marka sadakatini artırıyoruz. Postponed VAT Accounting (PVA) uygulamasıyla ise ithalat KDV'sini gümrükte ödemek yerine, beyanname döneminde mahsuplaşma imkanı sunarak işletmenizin nakit akışını güçlendiriyoruz. Bu finansal esneklik, rekabet avantajınızı artırır.

Awwex: Lojistikten Öte Bir İş Ortaklığı

Awwex, sadece bir kargo firması değil, İngiltere pazarındaki büyüme hedeflerinize ulaşmanız için size özel çözümler üreten bir lojistik danışmanıdır. Sunduğumuz avantajlar, operasyonel mükemmelliğin ötesine geçer:

Stratejik Avantaj Markanıza Katkısı Dijital Entegrasyon ve Yönetim Siparişlerinizden teslimata kadar tüm lojistik operasyonlarınızı tek bir platformdan, şeffaf ve verimli bir şekilde yönetin. Proaktif Takip ve Raporlama Gönderilerinizin her aşamasını anlık olarak izleyin, olası aksaklıklara karşı proaktif çözümler geliştirin ve müşterilerinize güven verin. Maliyet Optimizasyonu Türkiye-İngiltere hattında sunduğumuz rekabetçi fiyatlandırma ve esnek taşıma seçenekleriyle operasyonel maliyetlerinizi minimize edin. Uzman Danışmanlık Brexit sonrası değişen mevzuat, yasaklı ürünler, özel paketleme gereksinimleri ve uzak bölge gönderimleri gibi konularda uzman ekibimizden sürekli destek alın. Marka İtibarının Korunması Hızlı, güvenli ve sorunsuz teslimatlarla müşteri memnuniyetini artırarak markanızın İngiltere pazarındaki itibarını güçlendirin.

İngiltere pazarında kalıcı bir yer edinmek, operasyonel süreçlerinizi optimize etmek ve lojistiği bir rekabet avantajına dönüştürmek için Awwex ile iş birliği yapın. Awwex, İngiltere’deki başarınızın lojistik mimarıdır.