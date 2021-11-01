Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor – Teknolojinin gelişmesi ile beraber kablolu kulaklıklar da raflara kaldırıldı ve daha çok blueetooth kulaklıklar ön plana çıkmaya başladı. Fakat bazı anlarda insanların hangi marka olursa olsun bluetooth kulaklık ikisi aynı anda çalışmıyor sorunları ile karşılaşması söz konusu olmaktadır. Bu noktada izlenmesi gereken tek nokta vardır. İşte, detaylar…

Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor İphone

Eğer bluetooth kulaklık ikisi aynı anda çalışmıyor iphone sorunu meydana gelirse kullanıcıların ilk yapması gereken şey:

Cihazlardaki bluetooth kısmını kapatmak ve yeniden cihazlar üzerinde eşleşme yapmasıdır. Çünkü iki kulaklık eşleşme yapmıyordur.

Eşleşme sorunu meydana geldiği zaman da resetleme işlemi yeteli olacaktır.

Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor

AirPods Pro İki Kulaklık Aynı Anda Çalışmıyor

AirPods pro iki kulaklık aynı anda çalışmıyor sorunu varsa eşleşme sorunu vardır ve iki kulaklık eşleşmesi için resetleme yapmak gerekir. Resetleme yaparak sorunlar anında çözülecek ve yeniden bağlamak gerekecektir.

Xiaomi Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor

En çok xiaomi bluetooth kulaklık ikisi aynı anda çalışmıyor sorunu meydana gelmektedir. Bu noktada yapılması gereken adımlar:

Öncelikle cihazlardan bluetooth bağlantısı kesin. Daha sonra cihazları resetleyin. Resetleme işlemi ardından yeniden cihazlara bağlayın.

Artık her 2 kulaklıkta sorunsuz çalışacaktır. Peki, Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor sorunu nasıl çözülür?

Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor

Haylou Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor

Haylou bluetooth kulaklık ikisi aynı anda çalışmıyor sorunu varsa cihazlar arasında biri birilerine bağlanma yani eşleme sorunları meydana geliyordur. Bu yüzden cihazlar kutularına koyularak adım adım işlemler uygulanmalı ve reset atılmalıdır. Ardından cihazlara yeniden bağlayarak eşleşme sorunları ortadan kalkacaktır.

Preo Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor

Preo bluetooth kulaklık ikisi aynı anda çalışmıyor sorunu karşısında iki cihazı yeniden biri birileri ile eşleştirmek gerekmektedir. Bunun için de kutularına kulaklıkları koymak ve eşleme yapmak için reset atmak yeterli olacaktır.

Bluetooth Kulaklık Biri Çalışmıyor

Bazı anlarda bluetooth kulaklık tek taraftan ses gelmiyor sorunu meydana gelmektedir. Bu noktada cihazlar arasında meydana gelen bağlantı kopması ön plana almak gerekmektedir. Eğer cihazlar bozulmadıysa eşleme sorunları oluşmuştur. Bunun için de hangi marka olursa olsun her biri için sadece reset atmak ve yeniden cihazlara bağlamak yeterli bir adım olacaktır.

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