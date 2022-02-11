Airpods Tek Kulaklık Çalışmıyor [ Sağ/Sol ] 2022

Bu makalemizde airpods tek kulaklık çalışmıyor, airpods pro sağ/Sol kulaklık çalışmıyor, kulaklığın teki çalışmıyor gibi sorunlara çözüm arayan siz değerli okurlarımız için çözüm yöntemlerini anlattık.

Piyasada yer alan en iyi kulaklık ne diye sorsak, hiç kuşkusuz AirPods diye cevap vereceğinizi tahmin ediyorum. Her zaman, en iyi olmak arıza yapmayacağı yada sorunlar çıkarmayacağı anlamına gelmez. Elbet her bluetooth kulaklıklar da olduğu AirPods da sorunlar çıkaracaktır.

AirPods sesi az çıkıyor ise AirPods ses yükseltme nasıl yapılır başlıklı içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Aşağıdaki bahsi geçen yöntemler airpods/airpods pro kulaklığın biri çalışmıyor ise sorunlarınızın çözümü için uygulayabilirsiniz.

AirPods Tek Kulaklık Çalışmıyor

AirPods Sağ / Sol Kulaklık Çalışmıyor Çözüm 1

AirPods tek kulaklık çalışmıyor ise bunun için uygulanacak bir kaç yöntem bulunmaktadır. Şimdi sırası ile sizlere bu yöntemleri anlatacağız.

AirPods sağ veya sol kulaklık çalışmıyor ise sırası ile aşağıdaki adımları takip edin.

Öncelikle şarj kutusunun şarjını kontrol edin, eğer şarjı yok ise bir kulaklığınızın şarjı bitmiş olma ihtimali olabilir. Bu sebeple kulaklığın teki çalışmayabilir .

. AirPods kutusunu şarj ettikten sonra, her 2 kulaklığıda şar kutusuna yerleştirin ve biraz şarj olmasını bekleyin.

Kulaklığınız şarj olduktan sonra iPhone veya iPad’iniz ikisinde birisi yanınızda iken, kulaklığı kutudan çıkarın.

Daha sonra telefondan AirPods şarj durumunu kontrol edin.

Sonrasında ise bir müzik açarak kulaklıkları test edin.

Eğer hala AirPods bir kulaklık çalmıyor ise diğer yönteme geçin.

AirPods Tek Kulaklık Çalışmıyor Çözüm 2

İlk çözümü uyguladınız veya sorunun şarj kaynaklı olmadığını düşündüğünüz için atladınız ve hâlâ AirPods pro tekinden ses gelmiyor ise kulaklıklarımızı sıfırlayacağız.

AirPods sağ / sol kulaklıktan ses gelmiyor

Kulaklığınız şarj kutusuna katın ve kapağını kapatın.

Daha sonra en az 30 sn kapalı halde bekleyin.

Sonrasında şarj kutusunun kapağını açık konuma getirin.

iPhone, iPad veya iPod touch’ınızda Ayarlar > Bluetooth adımların takip edin.

Bunda sonra AirPods’unuzun yanında bulunan “Daha fazla bilgi” seçeneğine dokunun.

Buradan bu aygıtı unut deyin ve onaylayarak çıkış yapın.

Kapak açıkken kutunun arkasındaki ayar düğmesini durum ışığı önce sarı, sonra beyaz renkte yanıp sönene kadar yaklaşık 15 saniye basılı tutun.