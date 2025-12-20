POCO F8 Ultra PUBG Kaç FPS? (2025 Performans Testi ve Özellikleri)

​Mobil oyun dünyasında performans denilince akla gelen ilk markalardan biri olan POCO, 2025 sonu itibarıyla piyasaya sürdüğü POCO F8 Ultra modeliyle çıtayı zirveye taşıdı. Özellikle rekabetçi PUBG Mobile oyuncularının en çok merak ettiği soru ise net: “POCO F8 Ultra PUBG kaç FPS veriyor?”

​Bu yazımızda, cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle sunduğu oyun performansını, sıcaklık değerlerini ve 120 FPS desteğini detaylandırıyoruz.

​POCO F8 Ultra Teknik Özellikleri: Oyun Canavarı mı?

​POCO F8 Ultra, sadece bir telefon değil, aynı zamanda taşınabilir bir oyun konsolu gücünde. Cihazın kalbinde yer alan donanımlar, yüksek kare hızlarının (FPS) en büyük garantisi.

​ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) ​ Grafik Birimi (GPU): Adreno 840

Adreno 840 ​ Yardımcı İşlemci: VisionBoost D8 (Oyunlarda kare enterpolasyonu sağlar)

VisionBoost D8 (Oyunlarda kare enterpolasyonu sağlar) ​ Ekran: 6.9 inç AMOLED, 120Hz Yenileme Hızı, 3500 nit parlaklık

6.9 inç AMOLED, 120Hz Yenileme Hızı, 3500 nit parlaklık ​ RAM: 12GB / 16GB LPDDR5X

12GB / 16GB LPDDR5X ​Batarya: 6500 mAh (100W Hızlı Şarj)

​POCO F8 Ultra PUBG Kaç FPS Veriyor?

​POCO F8 Ultra PUBG Kaç FPS Veriyor?

​POCO F8 Ultra, PUBG Mobile’da en güncel grafik sürücüleri ve VisionBoost D8 yonga seti sayesinde stabil bir deneyim sunuyor. İşte farklı grafik ayarlarındaki FPS test sonuçları:

​1. Akıcı (Smooth) Grafikler: 120 FPS

​Cihaz, PUBG Mobile’ın en yüksek kare hızı desteği olan 120 FPS modunu tam performansla destekliyor. Yapılan testlerde ortalama 119.4 – 119.7 FPS değerleri elde edilmiştir. VisionBoost D8 yongası, kare kayıplarını minimize ederek en yoğun çatışma anlarında bile akıcılığı koruyor.

​2. HDR ve Ultra HDR: 90/120 FPS

​Snapdragon 8 Elite Gen 5’in gücü sayesinde HDR grafiklerde dahi 90 FPS’in altına düşmeden oynamak mümkün. Cihazın akıllı kare hızı teknolojisi, ısınma kontrolüyle birlikte bu seviyeyi uzun süre koruyabiliyor.

​3. UHD (Ultra HD) Grafikler: 60 FPS

​Görselliği ön planda tutan oyuncular için UHD ayarlarda kaya gibi sabit 60 FPS deneyimi sunuluyor.

​Oyun Performansını Etkileyen Kritik Özellikler

​POCO F8 Ultra’yı diğer modellerden ayıran ve FPS stabilitesini sağlayan bazı özel teknolojiler mevcut:

​ VisionBoost D8 Chipset: Bu özel yonga, oyunlarda “kare enterpolasyonu” yaparak görüntünün çok daha akıcı olmasını sağlıyor.

Bu özel yonga, oyunlarda “kare enterpolasyonu” yaparak görüntünün çok daha akıcı olmasını sağlıyor. ​ GEX Modülü: Yapay zeka destekli bu modül, PUBG gibi oyunlarda görüntü detaylarını keskinleştirirken güç tüketimini optimize ediyor.

Yapay zeka destekli bu modül, PUBG gibi oyunlarda görüntü detaylarını keskinleştirirken güç tüketimini optimize ediyor. ​Sıvı Soğutma Sistemi: 2025 model gelişmiş soğutma bloğu, 2 saatlik kesintisiz oyun seanslarında bile cihazın aşırı ısınmasını (thermal throttling) engelliyor. Testlerde cihazın sıcaklığı ağır yük altında 51°C civarında kalsa da performans kaybı yaşanmıyor.

​POCO F8 Ultra Oyuncular İçin Alınır mı?

​Eğer önceliğiniz PUBG Mobile, Genshin Impact veya COD Mobile gibi yüksek performans isteyen oyunlarsa, POCO F8 Ultra şu an piyasadaki en iyi fiyat/performans cihazlarından biridir. 6500 mAh bataryası ile rakiplerine göre çok daha uzun ekran süresi sunarken, Bose imzalı 2.1 kanal ses sistemi ile düşmanların ayak seslerini çok daha net duymanızı sağlar.

​Özetle: POCO F8 Ultra, PUBG Mobile’da sabit 120 FPS almak isteyen profesyonel ve hobi amaçlı oyuncular için 2025’in en güçlü adayıdır.

​İlginizi Çekebilir: POCO F8 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: Oyun Karşılaştırması

​Bu video, POCO F8 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle Pubg Mobile ve diğer ağır oyunlarda sergilediği gerçek zamanlı FPS performansını ve ısınma değerlerini detaylı bir şekilde test etmektedir.

Pubg 45 FPS Veren Telefonlar – Güncel